Empresas & Management

Añada estas rutinas a su jornada laboral para mejorar la concentración y productividad

El “time blocking” es un método que consiste en reservar espacios específicos del día para tareas de alta exigencia mental, lo que él denomina “trabajo profundo”.

Por revistaeyn.com Durante 2026, muchas personas ya están pensando en ajustes que les permitan arrancar el año con mayor claridad y equilibrio. Aunque los propósitos suelen centrarse en nuevas rutinas matutinas o nocturnas, el profesor de informática de Georgetown University, Cal Newport, propone mirar hacia el horario laboral y añadir dos hábitos concretos que pueden marcar una diferencia notable: uno para entrar en máxima concentración y otro para salir del trabajo sin arrastrarlo hasta la noche. Newport, autor de varios libros sobre enfoque y productividad, es un firme defensor del “time blocking”, un método que consiste en reservar espacios específicos del día para tareas de alta exigencia mental, lo que él denomina “trabajo profundo”.

Se trata de aquellas actividades que demandan análisis, creatividad o resolución de problemas complejos, y que no pueden realizarse eficazmente entre interrupciones constantes. El primer hábito recomendado tiene lugar justo antes de iniciar uno de estos bloques de concentración. Según explica, el cerebro no está diseñado para pasar de manera instantánea del ruido digital —correos, reuniones, mensajes emergentes— a una atención sostenida sobre asuntos abstractos. Ese cambio requiere una transición deliberada. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE En un entorno laboral donde, según datos de Microsoft, los empleados pueden ser interrumpidos cada pocos minutos, el cerebro se acostumbra a reaccionar y dividir su atención. Cambiar a un estado de enfoque profundo implica modificar ese “modo mental”. Por ello, Newport sugiere incorporar una breve rutina previa que funcione como señal. Puede ser dar una caminata corta, preparar una bebida caliente o incluso ordenar el escritorio. Lo importante es que sea repetible y que el cerebro la asocie con el inicio de una fase de concentración intensa, algo similar a estirar antes de salir a correr.