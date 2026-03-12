Madure Corp: Tres mujeres que entrelazaron sus talentos para construir un sueño

Protagonistas

En un sector históricamente dominado por hombres como el de las bebidas alcohólicas, tres mujeres panameñas decidieron abrirse camino con una apuesta propia. El caso de Madure Corp que les presentamos forma parte del Informe Especial Madre & Hijas, Socias de Negocios, producido por revista Estrategia & Negocios.

Por: José Hilario Gómez / Revista Estrategia & Negocios En octubre de 2020, Aida Michelle Ureña de Maduro, junto a sus hijas Ana Cecilia y Aida Gabriela, lanzó Madure, un licor dulce cuyo nombre fusiona sus apellidos: Maduro y Ureña. Más que una marca, el proyecto nació como una declaración de principios. “Cuando una madre y sus hijas deciden construir juntas una empresa desde cero, el resultado va más allá de un simple negocio: se transforma en un proyecto de legado, identidad y visión compartida”, afirma Aida Michelle. Para ella, el emprendimiento familiar no debía limitarse a heredar estructuras existentes, sino a crear algo propio. “Nuestro nombre es la fusión de los apellidos Maduro y Ureña; simboliza unión familiar”.

Con una trayectoria vinculada al desarrollo de zonas francas y la atracción de inversiones, la empresaria tenía una convicción clara: Panamá debía proyectar al mundo productos con identidad nacional. “Panamá no sólo debía atraer capital extranjero, sino también proyectar al mundo productos propios, con identidad, calidad y diferenciación”, sostiene.

El proyecto comenzó a gestarse antes de 2019 y tomó forma definitiva en diciembre de ese año. La pandemia, lejos de frenar la iniciativa, la aceleró. El trabajo desde casa fortaleció la dinámica familiar y permitió estructurar la empresa de manera orgánica. Aida Gabriela, recién graduada en áreas vinculadas al desarrollo y la hospitalidad, se integró primero. Luego, Ana Cecilia asumió la logística, el control de inventarios y las finanzas. Hoy, una lidera redes sociales, mercadeo y ventas; la otra, la operación interna.