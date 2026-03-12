EEUU investiga advertencia sobre posible plan iraní para atacar California con drones

Centroamérica & Mundo

Un memorando del FBI alertó a agencias de seguridad sobre la posibilidad de un ataque con drones lanzados desde una embarcación frente a la costa estadounidense como represalia por la guerra con Irán. Autoridades federales y estatales subrayan que la información no ha sido verificada y que, por ahora, no existe una amenaza inminente.

Por revistaeyn.com El gobierno de Estados Unidos investiga una advertencia de inteligencia sobre un posible plan iraní para atacar objetivos en California mediante drones lanzados desde una embarcación frente a la costa del Pacífico, en medio de la creciente escalada militar entre Washington y Teherán. El presidente Donald Trump confirmó que las autoridades federales analizan la información tras conocerse un memorando del Federal Bureau of Investigation (FBI) distribuido a agencias policiales en California. El documento advierte que Irán habría considerado la posibilidad de ejecutar un “ataque sorpresa” con vehículos aéreos no tripulados contra objetivos no especificados en el estado si Estados Unidos realizaba operaciones militares contra ese país. El memorando, difundido a finales de febrero entre las agencias que integran la red antiterrorista federal, señala que la información proviene de inteligencia preliminar y no contiene detalles sobre el momento, el método ni los posibles responsables del supuesto plan.

Trump también afirmó haber sido informado sobre la posible presencia de “células durmientes” vinculadas a Irán dentro del territorio estadounidense, aunque no ofreció detalles adicionales y subrayó que la información aún está siendo evaluada por los organismos de seguridad.

Autoridades descartan amenaza inmediata

Funcionarios federales y estatales han tratado de moderar la alarma inicial generada por el informe. Fuentes de seguridad indicaron que el documento se basó en información no verificada y que, hasta ahora, no existe evidencia de un plan operativo concreto. El gobernador de California, Gavin Newsom, confirmó que su administración fue informada por autoridades federales y aseguró que el estado mantiene coordinación permanente con agencias de seguridad. “En este momento no tenemos conocimiento de ninguna amenaza inminente”, señaló el mandatario, aunque añadió que el estado ha reforzado la vigilancia y mantiene activos sus protocolos de respuesta ante posibles riesgos. Diversas agencias policiales de ciudades como San Francisco, Oakland y San José confirmaron haber recibido el boletín del FBI y afirmaron que continúan en contacto con las autoridades federales para evaluar cualquier posible riesgo.

Temor a represalias en territorio estadounidense