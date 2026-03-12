Sofisoaps: cuando el concepto “bienestar” se convierte en empresa familiar

Por: Norma Lezcano / Revistaeyn.com
Lo que comenzó como un pequeño experimento de cosmética natural entre madre e hija se transformó, con el tiempo, en un emprendimiento que combina salud, bienestar y estética consciente en San José, Costa Rica.
El origen del proyecto fue casi accidental. Inés Ruiz había realizado un curso de cosmética natural en Bogotá y, al regresar, invitó a su hija Sofía a aprender juntas el proceso de elaboración. En ese momento no existía aún la idea de crear una empresa.
“Sofisoaps nació de manera muy orgánica. Mi mamá realizó un curso de cosmética natural en Bogotá y, al regresar, me invitó a aprender. Juntas elaboramos algunos productos que decidí regalar a mis pacientes como obsequios de Navidad”, recuerda Sofía Ruiz.
La reacción fue inmediata. Al retomar sus terapias en enero, varias de sus pacientes comenzaron a solicitar nuevamente los productos y a recomendarlos a otras personas. Lo que había sido un gesto personal empezó a mostrar señales claras de oportunidad.
“A partir de ese interés espontáneo empezamos a producir con más constancia y en 2016 iniciamos también su distribución en tiendas”, explica.
Fue entonces cuando la relación madre–hija comenzó a transformarse en una sociedad empresarial, impulsada por una visión común: desarrollar productos de cuidado personal desde una perspectiva más natural y consciente.
Ambas compartían además un trasfondo profesional vinculado a la salud, lo que influyó en la filosofía de la marca. Más que replicar el modelo de una empresa familiar tradicional, buscaron construir un proyecto que integrara conocimiento científico, sensibilidad estética y creatividad.
“Sofisoaps nació como un proyecto que une ciencia, intuición y creatividad”, resume Sofía.
Roles que se complementan
La complementariedad generacional pronto se convirtió en uno de los principales activos del negocio.
Inés asumió el liderazgo en la producción, supervisando cada fórmula y cada proceso con rigurosidad. Sofía, en cambio, se enfocó en la experiencia directa con los clientes, la comunicación de la marca y el desarrollo de tratamientos.
El proyecto dio un paso importante en 2018 con la apertura de su espacio de tratamientos en Barrio Escalante, uno de los barrios gastronómicos y culturales más dinámicos de San José. Allí integran la venta de productos con un menú de tratamientos faciales holísticos que refleja la filosofía del emprendimiento.
El desarrollo creativo —desde etiquetas hasta concepto visual— también forma parte del trabajo conjunto, que realizan en colaboración con una diseñadora para mantener coherencia entre el contenido terapéutico y la identidad estética de la marca.
Una forma distinta de hacer empresa
Más allá del crecimiento del negocio, madre e hija coinciden en que Sofisoaps representa una forma diferente de entender el emprendimiento.
“Trabajar juntas nos ha permitido crear un espacio de confianza y crecimiento compartido. Buscamos una forma de trabajo que respete nuestros ritmos como mujeres y que permita integrar la vida personal con el proyecto profesional”, señala Sofía.
Como en cualquier empresa familiar, el camino también ha implicado desafíos. Sin embargo, ambas coinciden en que los momentos de tensión han sido parte del proceso de aprendizaje.
“Cada experiencia nos ha permitido conocernos mejor y fortalecer nuestra relación. Compartir una misma visión ha sido el punto de equilibrio que nos permite avanzar juntas”, explica.
Crecer sin perder la esencia
A casi una década de su creación, uno de los logros que más valoran es haber sostenido el proyecto con constancia y coherencia. El espacio de tratamientos, las colecciones de productos y los paquetes especiales que desarrollan cada fin de año reflejan la evolución de la marca sin perder su esencia artesanal.
En ese proceso han incorporado nuevas formas de comunicación, diseño y experiencia para los clientes, manteniendo al mismo tiempo la calidad de los ingredientes y el enfoque terapéutico que dio origen al proyecto.
Para Sofía e Inés, el emprendimiento familiar no responde a fórmulas universales. Cada negocio tiene su propio ritmo y dinámica.
Su recomendación para otras madres e hijas que consideren emprender juntas es simple: construir el proyecto desde el respeto mutuo y una visión compartida.
“Cuando un emprendimiento nace desde la vocación de cuidado y el deseo genuino de aportar bienestar, deja de ser solo un negocio y se convierte en una forma de vida”.
