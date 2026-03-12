Sofisoaps: cuando el concepto “bienestar” se convierte en empresa familiar

Protagonistas

Algunas empresas nacen de un plan de negocios; otras, de una experiencia personal que termina encontrando su mercado. Sofisoaps pertenece a la segunda categoría. El caso que les presentamos forma parte del Informe Especial Madre & Hijas, Socias de Negocios, producido por revista Estrategia & Negocios.

Por: Norma Lezcano / Revistaeyn.com Lo que comenzó como un pequeño experimento de cosmética natural entre madre e hija se transformó, con el tiempo, en un emprendimiento que combina salud, bienestar y estética consciente en San José, Costa Rica. El origen del proyecto fue casi accidental. Inés Ruiz había realizado un curso de cosmética natural en Bogotá y, al regresar, invitó a su hija Sofía a aprender juntas el proceso de elaboración. En ese momento no existía aún la idea de crear una empresa.

“Sofisoaps nació de manera muy orgánica. Mi mamá realizó un curso de cosmética natural en Bogotá y, al regresar, me invitó a aprender. Juntas elaboramos algunos productos que decidí regalar a mis pacientes como obsequios de Navidad”, recuerda Sofía Ruiz. La reacción fue inmediata. Al retomar sus terapias en enero, varias de sus pacientes comenzaron a solicitar nuevamente los productos y a recomendarlos a otras personas. Lo que había sido un gesto personal empezó a mostrar señales claras de oportunidad. “A partir de ese interés espontáneo empezamos a producir con más constancia y en 2016 iniciamos también su distribución en tiendas”, explica. Fue entonces cuando la relación madre–hija comenzó a transformarse en una sociedad empresarial, impulsada por una visión común: desarrollar productos de cuidado personal desde una perspectiva más natural y consciente. Ambas compartían además un trasfondo profesional vinculado a la salud, lo que influyó en la filosofía de la marca. Más que replicar el modelo de una empresa familiar tradicional, buscaron construir un proyecto que integrara conocimiento científico, sensibilidad estética y creatividad. “Sofisoaps nació como un proyecto que une ciencia, intuición y creatividad”, resume Sofía.

Roles que se complementan

La complementariedad generacional pronto se convirtió en uno de los principales activos del negocio. Inés asumió el liderazgo en la producción, supervisando cada fórmula y cada proceso con rigurosidad. Sofía, en cambio, se enfocó en la experiencia directa con los clientes, la comunicación de la marca y el desarrollo de tratamientos.

El proyecto dio un paso importante en 2018 con la apertura de su espacio de tratamientos en Barrio Escalante, uno de los barrios gastronómicos y culturales más dinámicos de San José. Allí integran la venta de productos con un menú de tratamientos faciales holísticos que refleja la filosofía del emprendimiento. El desarrollo creativo —desde etiquetas hasta concepto visual— también forma parte del trabajo conjunto, que realizan en colaboración con una diseñadora para mantener coherencia entre el contenido terapéutico y la identidad estética de la marca.

Una forma distinta de hacer empresa