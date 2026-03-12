Empresas & Management

Empresas invertirán US$16,1 millones en régimen de zonas francas en Panamá

Las empresas estarán ubicadas en diversas zonas francas, incluyendo Corozal Free Zone (antes Marpesca), Panapark Free Zone, Zona Franca de Albrook y Zona Franca Las Cabras, y desarrollarán actividades en sectores.

  • Empresas invertirán US$16,1 millones en régimen de zonas francas en Panamá

    Algunas de las actividades de estas empresas son manufactura, procesamiento de productos terminados y semielaborados, ensamblaje, servicios logísticos y alquiler de bienes raíces, reforzando la diversificación productiva y la competitividad de Panamá. Foto de cortesía
2026-03-12

Por Agencia EFE

Siete nuevas empresas y la ampliación de operaciones de Multimodal Marine Inc. inyectarán US$16,1 millones al régimen de zonas francas en Panamá y crearán más de 400 empleos, impulsando la manufactura, la logística y los servicios en polos estratégicos del país.

Las aprobaciones se dieron durante la reciente reunión ordinaria de la Comisión Nacional de Zonas Francas (CNZF), presidida por la viceministra de Comercio Exterior, Astrid Ábrego, quien destacó las oportunidades que generarán para la mano de obra local.

Real estate turístico: Everty adquiere el emblemático Sí Como No en Costa Rica

Las empresas estarán ubicadas en diversas zonas francas, incluyendo Corozal Free Zone (antes Marpesca), Panapark Free Zone, Zona Franca de Albrook y Zona Franca Las Cabras, y desarrollarán actividades en sectores.

Algunas de las actividades de estas empresas son manufactura, procesamiento de productos terminados y semielaborados, ensamblaje, servicios logísticos y alquiler de bienes raíces, reforzando la diversificación productiva y la competitividad de Panamá.

Las inversiones provienen de Panamá, Países Bajos, Estados Unidos, Venezuela, España y Chile, lo que evidencia el interés tanto nacional como internacional en aprovechar las ventajas competitivas del régimen de zonas francas.

Generación Alpha: el talento que obligará a reinventar el trabajo

El régimen de zonas francas de Panamá continúa consolidándose como un instrumento estratégico para atraer inversión extranjera, diversificar la actividad económica, impulsar la generación de empleo y el desarrollo empresarial.

Ábrego reiteró el interés del país en atraer nuevas inversiones y destacó el papel del MICI como facilitador para la instalación y expansión de empresas internacionales en el país.

Redacción web
revistaeyn.com
Redacción digital

Sitio web de la Revista Estrategia & Negocios. La puerta a la realidad centroamericana para el mundo.

Inversión
|
Empresas
|
Empleos
|
Industria
|
Logística
|
zona franca
|
industria manufacturera
|
Panamá
|

12 ejemplares al año por $75

SUSCRIBIRSE