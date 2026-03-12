Empresas invertirán US$16,1 millones en régimen de zonas francas en Panamá

Empresas & Management

Por Agencia EFE Siete nuevas empresas y la ampliación de operaciones de Multimodal Marine Inc. inyectarán US$16,1 millones al régimen de zonas francas en Panamá y crearán más de 400 empleos, impulsando la manufactura, la logística y los servicios en polos estratégicos del país. Las aprobaciones se dieron durante la reciente reunión ordinaria de la Comisión Nacional de Zonas Francas (CNZF), presidida por la viceministra de Comercio Exterior, Astrid Ábrego, quien destacó las oportunidades que generarán para la mano de obra local.

Las empresas estarán ubicadas en diversas zonas francas, incluyendo Corozal Free Zone (antes Marpesca), Panapark Free Zone, Zona Franca de Albrook y Zona Franca Las Cabras, y desarrollarán actividades en sectores. Algunas de las actividades de estas empresas son manufactura, procesamiento de productos terminados y semielaborados, ensamblaje, servicios logísticos y alquiler de bienes raíces, reforzando la diversificación productiva y la competitividad de Panamá. Las inversiones provienen de Panamá, Países Bajos, Estados Unidos, Venezuela, España y Chile, lo que evidencia el interés tanto nacional como internacional en aprovechar las ventajas competitivas del régimen de zonas francas.