La nueva fórmula de la empresa familiar: madres e hijas liderando juntas

Tendencias

¿Qué ocurre cuando el vínculo madre–hija se convierte también en sociedad empresarial? Un especial de E&N explora tres historias en Centroamérica donde la experiencia, la innovación generacional y la confianza familiar se transforman en motor de negocio.

Por: Norma Lezcano- revistaeyn.com Las empresas familiares han sido históricamente uno de los motores del desarrollo empresarial en América Latina. Sin embargo, en ese universo todavía poco explorado existe una dinámica particular que está ganando visibilidad: las sociedades entre madres e hijas. Más allá del vínculo afectivo, estas alianzas combinan experiencia, visión generacional y confianza, creando una forma de liderazgo empresarial que integra tradición, innovación y propósito. El informe especial de E&N sobre Madres e Hijas, Socias de Negocios revela que, cuando estas relaciones logran equilibrar roles, expectativas y visión estratégica, pueden convertirse en una poderosa ventaja competitiva. La clave está en transformar el vínculo familiar en una relación profesional basada en complementariedad, claridad de responsabilidades y objetivos compartidos. Relevamos tres historias empresariales en Centroamérica que ilustran cómo esta dinámica puede materializarse en proyectos de naturaleza muy distinta: desde la industria de bebidas pasando por el sector metal-mecánico hasta el bienestar personal.

CASO MADURE: LEGADO FAMILIAR CONVERTIDO EN MARCA

En Panamá, Aida Michelle Ureña de Maduro y sus hijas Ana Cecilia y Aida Gabriela decidieron abrirse paso en un sector poco tradicional para las mujeres: el de las bebidas alcohólicas.

La empresa se estructuró aprovechando los talentos de cada generación: mientras la experiencia aporta visión estratégica, las hijas lideran áreas como mercadeo, ventas y operaciones. Leer el caso completo de Madure

CASO ALPHA: EXPERIENCIA Y TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL

En El Salvador, la historia de Alpha Equipos y Servicios muestra otra dimensión de estas sociedades: la transición generacional dentro de una empresa ya consolidada.

La incorporación de la nueva generación permitió impulsar procesos de digitalización, planificación estratégica y expansión, sin perder los valores que dieron origen a la empresa: ética, responsabilidad y servicio. Leer el caso completo de Alpha

CASO SOFISOAPS: EMPRENDER DESDE EL BIENESTAR

En Costa Rica, el emprendimiento madre-hija tomó una forma distinta. Inés y Sofía Ruiz crearon Sofisoaps, una marca de belleza y salud basada en cosmética natural y tratamientos holísticos.

El proyecto nació de manera espontánea cuando ambas comenzaron a elaborar productos artesanales que Sofía regaló a sus pacientes. La respuesta del mercado fue inmediata. Leer el caso completo de Sofisoaps

Una nueva dinámica en la empresa familiar

Más allá de las particularidades de cada historia, los casos de Madure, Alpha y Sofisoaps reflejan una tendencia cada vez más visible en la región: el surgimiento de sociedades empresariales entre madres e hijas como una nueva dinámica dentro de la empresa familiar. A diferencia de los modelos tradicionales de sucesión —donde el liderazgo pasa de una generación a otra— estas alianzas suelen construirse desde la colaboración. La experiencia aporta visión estratégica, mientras que las nuevas generaciones incorporan herramientas de gestión, innovación y lectura de tendencias.