La nueva fórmula de la empresa familiar: madres e hijas liderando juntas

Por: Norma Lezcano- revistaeyn.com
Las empresas familiares han sido históricamente uno de los motores del desarrollo empresarial en América Latina. Sin embargo, en ese universo todavía poco explorado existe una dinámica particular que está ganando visibilidad: las sociedades entre madres e hijas.
Más allá del vínculo afectivo, estas alianzas combinan experiencia, visión generacional y confianza, creando una forma de liderazgo empresarial que integra tradición, innovación y propósito.
El informe especial de E&N sobre Madres e Hijas, Socias de Negocios revela que, cuando estas relaciones logran equilibrar roles, expectativas y visión estratégica, pueden convertirse en una poderosa ventaja competitiva. La clave está en transformar el vínculo familiar en una relación profesional basada en complementariedad, claridad de responsabilidades y objetivos compartidos.
Relevamos tres historias empresariales en Centroamérica que ilustran cómo esta dinámica puede materializarse en proyectos de naturaleza muy distinta: desde la industria de bebidas pasando por el sector metal-mecánico hasta el bienestar personal.
CASO MADURE: LEGADO FAMILIAR CONVERTIDO EN MARCA
En Panamá, Aida Michelle Ureña de Maduro y sus hijas Ana Cecilia y Aida Gabriela decidieron abrirse paso en un sector poco tradicional para las mujeres: el de las bebidas alcohólicas.
La empresa se estructuró aprovechando los talentos de cada generación: mientras la experiencia aporta visión estratégica, las hijas lideran áreas como mercadeo, ventas y operaciones.
CASO ALPHA: EXPERIENCIA Y TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL
En El Salvador, la historia de Alpha Equipos y Servicios muestra otra dimensión de estas sociedades: la transición generacional dentro de una empresa ya consolidada.
La incorporación de la nueva generación permitió impulsar procesos de digitalización, planificación estratégica y expansión, sin perder los valores que dieron origen a la empresa: ética, responsabilidad y servicio.
CASO SOFISOAPS: EMPRENDER DESDE EL BIENESTAR
En Costa Rica, el emprendimiento madre-hija tomó una forma distinta. Inés y Sofía Ruiz crearon Sofisoaps, una marca de belleza y salud basada en cosmética natural y tratamientos holísticos.
El proyecto nació de manera espontánea cuando ambas comenzaron a elaborar productos artesanales que Sofía regaló a sus pacientes. La respuesta del mercado fue inmediata.
Una nueva dinámica en la empresa familiar
Más allá de las particularidades de cada historia, los casos de Madure, Alpha y Sofisoaps reflejan una tendencia cada vez más visible en la región: el surgimiento de sociedades empresariales entre madres e hijas como una nueva dinámica dentro de la empresa familiar.
A diferencia de los modelos tradicionales de sucesión —donde el liderazgo pasa de una generación a otra— estas alianzas suelen construirse desde la colaboración. La experiencia aporta visión estratégica, mientras que las nuevas generaciones incorporan herramientas de gestión, innovación y lectura de tendencias.
Este modelo también introduce un estilo de liderazgo que combina cercanía, confianza y propósito. En muchos casos, las fundadoras transmiten valores empresariales vinculados con ética, responsabilidad y relaciones de largo plazo, mientras que las hijas impulsan modernización, digitalización y nuevas formas de conectar con los clientes.
El resultado es una ecuación donde la continuidad no implica inmovilismo. Por el contrario, la empresa familiar se transforma en un espacio de evolución compartida.
En Centroamerica, donde gran parte del tejido empresarial está compuesto por negocios familiares, estas sociedades intergeneracionales podrían convertirse en una de las formas más sólidas de garantizar la continuidad de las empresas sin perder su identidad.
Las historias de estas tres empresas muestran que, cuando la confianza familiar se combina con profesionalización y visión estratégica, el vínculo madre–hija puede convertirse no solo en una relación personal poderosa, sino también en una plataforma empresarial con capacidad de trascender generaciones.