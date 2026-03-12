Nuevo líder supremo de Irán desafía a EEUU: pide cierre total de Ormuz

Centroamérica & Mundo

Mojtaba Jameneí envió su primer discurso, abordó diversos temas, entre ellos el Estrecho de Ormuz y asegura que vengará a los muertos en la guerra, incluidas las niñas de Minab.

Por revistaeyn.com / EFE El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, afirmó este jueves en su primer mensaje a la nación que “el estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado”. “El Estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado”, dijo la nueva máxima autoridad política y religiosa de Irán en un comunicado leído por una presentadora en la televisión estatal.

El tráfico en el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial, se encuentra prácticamente detenido por los ataques iraníes contra buques en la zona desde el comienzo de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el sábado 28 de febrero contra la República Islámica. El primer mensaje del ayatola Mojtaba Jamenei desde que se convirtió el domingo en el nuevo líder supremo de Irán fue leído en la televisión estatal iraní. No se le ha visto en público. El embajador de Irán en Cyprus, Alireza Salarian, dijo el miércoles al diario The Guardian que Jamenei resultó herido en el mismo ataque aéreo en el que murió su padre, el fallecido líder supremo ayatola Alí Jamenei, junto con otros cinco miembros de la familia. Mojtaba Jameneí es hijo del anterior líder supremo, Alí Jameneí, que fue asesinado en el primer día de los ataques de EEUU e Israel.

MENSAJE A LOS ENEMIGOS DE IRÁN

El nuevo dirigente amenazó a las bases de Estados Unidos en la región, de las que aseguró que serán "inevitablemente" atacadas. Jamenei advirtió que Irán seguirá atacando a países vecinos como represalia y que dos países, sin mencionarlos, deben pagar una “compensación” por sus acciones. “Pediremos compensación al enemigo. Si no podemos obtener compensación del enemigo, destruiremos sus propiedades tanto como ellos han destruido las nuestras”, dijo el nuevo líder supremo de Irán en un discurso leído por un presentador en la televisión estatal. “Estos países deben dejar clara su postura ante los invasores de nuestra querida patria y los asesinos de nuestro pueblo”, añadió, al señalar que recomienda que cierren sus bases de EEUU “lo antes posible” en esos países vecinos. En su opinión, la afirmación de que Estados Unidos quiere garantizar la seguridad y la paz en Oriente Medio "no ha sido más que una mentira".

VENGANZA POR LAS MUERTES EN IRÁN

Mojtaba Jameneí aseguró que "no renunciaremos a vengar la sangre de los mártires", incluidas las niñas asesinadas en un ataque contra un colegio en el sur de Irán, que causó la muerte de 168 personas, y según la investigación preliminar estadounidense fue responsabilidad de Estados Unidos.