Alpha: Dos generaciones crean valor sobre la base de una ética innegociable

Protagonistas

Cuando madre e hija consiguen construir una sociedad exitosa y con proyección sostenible, hay en la base mucho más que expertise técnico. La empresa salvadoreña Alpha evidencia el rol determinante que juegan los valores compartidos. El caso que les presentamos forma parte del Informe Especial Madre & Hijas, Socias de Negocios, producido por revista Estrategia & Negocios.

Por: Claudia Contreras / Revistaeyn.com Marcar diferencia en el sector metal-mecánico desde el valor agregado de la excelencia técnica y el servicio permanente y personalizado no es lo más frecuente. La empresa salvadoreña Alpha Equipos y Servicios tuvo esa visión y está marcando huella en su mercado. Detrás del diseño de la propuesta está la fundadora de la empresa: Leticia Escobar. La compañía comenzó con cinco empleados y hoy suma 20; además de haber sido la primera en su rubro —puertas automáticas, barreras de estacionamiento, portones eléctricos y cortinas metálicas— en ofrecer atención 24/7 para el segmento residencial e industrial. Lo que no estuvo en el plan inicial fue convertir el negocio en una sociedad madre–hija.

“Trabajar juntas no fue algo que planeamos desde el inicio, fue algo que la vida fue construyendo poco a poco”, afirma Escobar. Recuerda que, cuando María Fernanda era niña, muchas veces la acompañaba a la empresa. “Creció entre reuniones, visitas a clientes, conversaciones técnicas y decisiones complejas. Sin saberlo, fue absorbiendo el espíritu de ALPHA: la responsabilidad, el compromiso y el respeto por cada cliente”. Hoy, esa niña es su socia. Leticia aporta la experiencia que dan los años: la capacidad de anticipar riesgos, de leer a las personas y de entender que los negocios se sostienen en relaciones humanas genuinas. “Creo profundamente en el trabajo bien hecho, en la palabra cumplida y en construir vínculos que trasciendan lo transaccional”, subraya. María Fernanda, formada en transformación de negocios en el Tecnológico de Monterrey, incorporó estructura, procesos y metodologías modernas. Según su madre, tiene una mirada estratégica para interpretar cambios de mercado, innovar y cuestionar lo establecido sin perder la esencia. “Yo le aporto la raíz y la historia; ella, la proyección y la evolución”, resume Escobar. Ese equilibrio entre intuición y análisis se ha convertido en fortaleza competitiva.