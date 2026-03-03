Walmart distingue a empresas aliadas por su desempeño en Centroamérica

Por revistaseyn.com

En el marco de su noveno Foro de Proveedores, Walmart México y Centroamérica reconoció a un grupo de 13 empresas aliadas por su sobresaliente desempeño, su compromiso con la innovación y su aporte al desarrollo sostenible en la región.

Durante la ceremonia, celebrada en San José, Costa Rica, la compañía Colgate fue distinguida con el reconocimiento Excelencia Walmart Centroamérica.

Además, recibió galardones en las categorías Consumo, Omnicanalidad y Yo Pertenezco, con el que refleja su capacidad para innovar, conectar con los clientes en todos los canales y fortalecer una cultura organizacional sólida y comprometida.

En la misma actividad, que reúne a más de 1.000 representantes del sector comercio al detalle de la región, Grupo Ternova resultó premiado por sus iniciativas enfocadas en EDLP/EDLC, Sostenibilidad y Marcas Estratégicas.

En este foro, que entrega reconocimientos a pequeñas, medianas y grandes empresas en 13 categorías, se distinguió a Unilever en Abarrotes, a Facenco en Mercancías y Textiles; a Procter & Gamble en Farmacia y a Bimbo en Perecederos.

El premio Tierra Fértil fue otorgado a Asunción Export, empresa productora y exportadora de vegetales y frutas frescas; mientras que la distinción Una Mano para Crecer se concedió a Impulso Global. Ambas compañías, de origen guatemalteco.

Las empresas reconocidas forman parte de la red de más de 5.000 proveedores que abastecen a las 950 tiendas que Walmart opera en la región, en sus distintos formatos comerciales (Despensa Familiar, Maxi Despensa, Supermercados Paiz y Walmart).

Durante su intervención, Ignacio Baladrón, vicepresidente Comercial de Walmart Centroamérica aseguró que “nuestros socios comerciales son aliados estratégicos que elevan la experiencia de nuestros clientes, al garantizar una mejor disponibilidad en tienda y en eCommerce, calidad consistente y precios bajos siempre, impulsados por eficiencias operativas. Hoy destacamos su labor, compromiso y aporte constante al fortalecimiento de nuestras operaciones, que generan valor y contribuyen al crecimiento sostenible del negocio. Además, los proveedores nos ayudan con la innovación y con ser el retailer preferido de los centroamericanos”.

La selección de los ganadores responde a un análisis integral basado en indicadores clave de desempeño, como crecimiento en ventas, nivel de servicio y rentabilidad, así como en criterios fundamentales de relación comercial: colaboración, comunicación efectiva, trabajo en equipo y alineación con la estrategia de la compañía, entre otros.