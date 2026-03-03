Guerra de Irán: 14 países involucrados, Ormuz cerrado y alta volatilidad en activos-refugio

Centroamérica & Mundo

Para iniciar este martes debes tener en cuenta estas tres variables que están marcando la escalada del conflicto en Medio Oriente y los riesgos asociados.

Por: revistaeyn.com / Agencias El Departamento de Estado estadounidense pidió este lunes a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente 14 países y territorios de Oriente Medio debido a “graves riesgos” para su seguridad a raíz de la guerra contra Irán iniciada el fin de semana por EE.UU. e Israel. En un mensaje compartido en redes sociales, el Departamento de Estado recomienda “salir ahora por medios comerciales debido a graves riesgos de seguridad” de Bahréin, Kuwait, Egipto, Líbano, Irán, Omán, Irak, Catar, Israel, Cisjordania y Gaza, Arabia Saudí, Siria, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Yemen. Irán está respondiendo a la operación Furia Épica con el lanzamiento de drones y misiles contra instalaciones estadounidenses en diferentes países de Oriente Medio.

Ormuz completamente cerrado

Por otro lado, un general de la Guardia Revolucionaria iraní advirtió en las últimas horas que no dejarán pasar “ni una gota de petróleo” por el estrecho de Ormuz y que prenderán fuego a cualquier barco que intente cruzar por esa vía estratégica.

“Prenderemos fuego a cualquier barco que intente cruzar el estrecho de Ormuz”, aseguró el general de brigada, Ebrahim Yabari, en una entrevista en la televisión estatal iraní acerca del estratégico paso por donde transita el 20% del crudo mundial. La agencia oficial Tasnim tituló su nota con “El Estrecho de Ormuz está cerrado” e indicó que así fue anunciado por Yabari, aunque no incluyó unas declaraciones tan directas del general. En este contexto, el barril de petróleo brent para entrega en mayo subía este martes más de un 5% en el mercado de futuros de Londres y rondaba los US$82. El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, alcanzó los US$82,12 a las 9:22 GMT, un avance del 5,63 % frente al cierre del lunes, si bien después moderaba su ascenso y se negociaba en torno a US$82,05 poco después de las 10 GMT.

¿Dónde se refugian los inversores?

Los bonos del Tesoro de EE.UU. caían temprano el lunes ya que el conflicto en el Medio Oriente impulsa con fuerza los precios del petróleo, avivando el temor a que la inflación se acelere y obligando a los operadores a reducir sus apuestas sobre la magnitud de los recortes de tasas de interés. En lugar de refugiarse en la deuda del gobierno estadounidense, como suele ocurrir en episodios de turbulencia global, los operadores están enfocados en el riesgo de que los combates en la región reactiven la inflación, lo que podría reducir las probabilidades de un mayor alivio por parte de la Reserva Federal.