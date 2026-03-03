Guatemala iniciará construcción de cárcel de máxima seguridad 'en los próximos días'

Por revistaeyn.com
La construcción de la nueva cárcel de máxima seguridad en Izabal, Guatemala, está por iniciar, mencionó el presidente Bernardo Arévalo durante una conferencia de prensa.
El mandatario confirmó que en los próximos días comenzarán los trabajos de diseño y edificación del centro carcelario, el cual contará con estándares internacionales de seguridad.
La obra será ejecutada en su totalidad por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala, con el objetivo de garantizar infraestructura adecuada y condiciones que impidan la pérdida de control por parte del Estado.
"En los próximos días, además, y como parte de toda esta estrategia, vamos a iniciar la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Izabal. Ya no es una idea que está en el futuro, es algo que en los próximos días va a empezar a tomar la realidad", dijo el mandatario.
De acuerdo con Arévalo, la falta de control y el hacinamiento han sido factores determinantes en la crisis del sistema penitenciario. Además, se refirió a los avaneces para la construcción de otra prisión de alta seguridad ubicada en Masagua, Escuintla. Ambas instalaciones tendrán capacidad conjunta para albergar entre 3.000 y 4.000 privados de libertad.
Mientras se concretan los nuevos centros de detención, el Gobierno implementa acciones inmediatas en coordinación con la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala. Entre estas medidas destacan requisas focalizadas constantes y rotativas en distintos sectores de las cárceles.
El gobernante explicó que estos operativos no significan necesariamente que vuelvan a ingresar objetos ilícitos, sino que forman parte de un sistema permanente que recorre progresivamente los diferentes espacios carcelarios para retirar materiales prohibidos.
Además, se han establecido cordones de seguridad paralelos entre el Sistema Penitenciario, la PNC y el Ejército, con el fin de evitar fugas e impedir el ingreso de armas, drogas u otros artículos ilegales.