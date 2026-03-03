Guatemala iniciará construcción de cárcel de máxima seguridad 'en los próximos días'

Centroamérica & Mundo

Este proyecto forma parte de la estrategia integral del Gobierno para recuperar el control del sistema penitenciario guatemalteco y reducir el hacinamiento en las prisiones del país.

Por revistaeyn.com La construcción de la nueva cárcel de máxima seguridad en Izabal, Guatemala, está por iniciar, mencionó el presidente Bernardo Arévalo durante una conferencia de prensa. El mandatario confirmó que en los próximos días comenzarán los trabajos de diseño y edificación del centro carcelario, el cual contará con estándares internacionales de seguridad.

La obra será ejecutada en su totalidad por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala, con el objetivo de garantizar infraestructura adecuada y condiciones que impidan la pérdida de control por parte del Estado. "En los próximos días, además, y como parte de toda esta estrategia, vamos a iniciar la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Izabal. Ya no es una idea que está en el futuro, es algo que en los próximos días va a empezar a tomar la realidad", dijo el mandatario. De acuerdo con Arévalo, la falta de control y el hacinamiento han sido factores determinantes en la crisis del sistema penitenciario. Además, se refirió a los avaneces para la construcción de otra prisión de alta seguridad ubicada en Masagua, Escuintla. Ambas instalaciones tendrán capacidad conjunta para albergar entre 3.000 y 4.000 privados de libertad.