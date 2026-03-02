Empresas & Management

Exclusiva: Ricardo Castillo Sinibaldi, el empresario que hizo de la recreación un motor de desarrollo

En una entrevista exclusiva con Estrategia & Negocios, el empresario Ricardo Castillo Sinibaldi revela las claves detrás del éxito del IRTRA, un modelo único de recreación que atrae 4,7 millones de visitantes al año. Sigue impulsando el desarrollo del suroccidente de Guatemala, con proyectos como un nuevo aeropuerto internacional y un centro de convenciones. A sus 90 años, el empresario más confiable de Centroamérica en 2025 analiza liderazgo, legado y futuro regional.

Por: Velia Jaramillo, Editora General- Estrategia & Negocios La entrevista de portada que les ofrecemos en esta edición, honra el legado de un extraordinario tejedor de sueños: Ricardo Castillo Sinibaldi, el guatemalteco que en cinco décadas de impecable gestión empresarial llevó al IRTRA, el instituto para la recreación de los trabajadores del sector privado de Guatemala, a convertirse en un destino de diversión, ofreciendo parques con atracciones clase mundial que nada envidian a los mejores centros recreativos del planeta. En dos horas de un encuentro exclusivo con Estrategia & Negocios, Castillo Sinibaldi nos ha compartido la historia de su aventura empresarial, pero más allá de eso, de su vida y su legado, que sigue construyendo. Ha cumplido 90 años, con una vitalidad y mirada de futuro que inspira. Está presente cada día en el proyecto que vio nacer, y sigue impulsando grandes sueños: un Centro de Convenciones y un nuevo Aeropuerto internacional, que de concretarse, acelerarían el desarrollo del suroccidente guatemalteco. Pero, ya lo logrado impresiona:

-cinco parques que atrajeron en 2025 a 4,7 millones de visitantes; -cinco hoteles que hospedaron al cierre del año anterior anualmente a más de 600.000 huéspedes, -parques temáticos que logran reconocimientos internacionales, todo desarrollado localmente.

Velia Jaramillo, editora general de Revista E&N, entrevistó a Ricardo Castillo Sinibaldi en las instalaciones del Parque Mundo Petapa, en Ciudad de Guatemala, Guatemala. FOTO JOSÉ CARLOS FLORES. Su vida es una gran aventura. Nació en el seno de una familia fundadora de las más grandes empresas de Centroamérica que hoy alcanzan dimensiones continentales, se forjó en una de ellas desde abajo hasta la gerencia general, y decidió retirarse en sus 30’s para impulsar el sistema IRTRA, único en el planeta que, con aportes patronales, desarrolla parques recreativos gratuitos para los trabajadores, pero que expandió mucho más y hoy atrae a turistas guatemaltecos, de Centroamérica y el sur de México. Castillo es, sin duda, una de las figuras fundacionales de la Guatemala moderna. Líder gremial, impulsor de instituciones como el INTECAP que ha capacitado a más de 8 millones de personas también con aportes de los patronos, y promotor de grandes empresas como el Banco Industrial. Sea parte de nuestra comunidad en Newsletter. Con esta gran cosecha, no sorprende que don Ricardo sea el “Empresario de más Alta Confianza 2025” en Guatemala y el “Más Confiable de Centroamérica”, elegido por casi 5.000 votantes en la investigación “Reputación en Centroamérica: el valor de la Confianza” de E&N, DATOS Group y PIZZOLANTE. Así lo reconocimos el pasado mes de agosto 2025, en la Cumbre Empresarial de Alta Confianza que celebramos en ciudad de Guatemala. Si quiere entender cómo se construyen instituciones duraderas, cómo se consolida la confianza empresarial y cómo se proyecta un legado más allá de una generación, esta conversación exclusiva es lectura obligada.

