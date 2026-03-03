CEO de JPMorgan: La IA podría reducir la semana laboral a cuatro días

Por revistaeyn.com
El director ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, dijo que la inteligencia artificial podría reducir la semana laboral a cuatro días, al tiempo que instó al Gobierno a capacitar nuevamente a los trabajadores para la era de la IA.
Dimon, en declaraciones a Bloomberg TV, afirmó que la economía de Estados Unidos está funcionando bien en este momento, aunque señaló que hay más exuberancia de la que debería haber.
El jefe del banco espera que el conflicto con Irán añada una pequeña cantidad a la inflación.
El CEO de JPMorgan indicó que los empleados del banco no están dudando en adoptar la inteligencia artificial y que no ve que el impulso hacia la IA se convierta en una situación en la que el ganador se lo lleva todo.
Dimon añadió que no tiene ningún problema con una stablecoin debidamente regulada.
También señaló que el banco está viendo a otras entidades hacer cosas que probablemente JPMorgan no haría.