CEO de JPMorgan: La IA podría reducir la semana laboral a cuatro días

Por revistaeyn.com

El director ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, dijo que la inteligencia artificial podría reducir la semana laboral a cuatro días, al tiempo que instó al Gobierno a capacitar nuevamente a los trabajadores para la era de la IA.

Dimon, en declaraciones a Bloomberg TV, afirmó que la economía de Estados Unidos está funcionando bien en este momento, aunque señaló que hay más exuberancia de la que debería haber.