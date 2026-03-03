Empresas & Management

CEO de JPMorgan: La IA podría reducir la semana laboral a cuatro días

El CEO de JPMorgan indicó que los empleados del banco no están dudando en adoptar la inteligencia artificial y que no ve que el impulso hacia la IA se convierta en una situación en la que el ganador se lo lleva todo.

  • CEO de JPMorgan: La IA podría reducir la semana laboral a cuatro días
2026-03-03

Por revistaeyn.com

El director ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, dijo que la inteligencia artificial podría reducir la semana laboral a cuatro días, al tiempo que instó al Gobierno a capacitar nuevamente a los trabajadores para la era de la IA.

Dimon, en declaraciones a Bloomberg TV, afirmó que la economía de Estados Unidos está funcionando bien en este momento, aunque señaló que hay más exuberancia de la que debería haber.

Exclusiva: Ricardo Castillo Sinibaldi, el empresario que hizo de la recreación un motor de desarrollo

El jefe del banco espera que el conflicto con Irán añada una pequeña cantidad a la inflación.

El CEO de JPMorgan indicó que los empleados del banco no están dudando en adoptar la inteligencia artificial y que no ve que el impulso hacia la IA se convierta en una situación en la que el ganador se lo lleva todo.

Nvidia invertirá US$2.000 millones en Lumentum para impulsar tecnología óptica para IA

Dimon añadió que no tiene ningún problema con una stablecoin debidamente regulada.

También señaló que el banco está viendo a otras entidades hacer cosas que probablemente JPMorgan no haría.

Redacción web
revistaeyn.com
Redacción digital

Sitio web de la Revista Estrategia & Negocios. La puerta a la realidad centroamericana para el mundo.

Tecnología
|
Trabajo
|
Empleados
|
Inteligencia artificial
|
Empresas
|
semana laboral corta
|
Jamie Dimon
|
JPMorgan Chase
|

12 ejemplares al año por $75

SUSCRIBIRSE