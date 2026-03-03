Elizabeth Brito Orantes: Visión estratégica y rigor técnico al frente del Hospital de Diagnóstico

Por E&N Brand Lab para Hospital de Diagnóstico

Elizabeth Brito Orantes ha construido un liderazgo que combina visión estratégica, rigor técnico y convicción ética. Hoy dirige el Hospital de Diagnóstico, una institución con casi cinco décadas de trayectoria y alrededor de 1.300 colaboradores que trabajan bajo una premisa clara: excelencia clínica respaldada por innovación y datos.

Uno de los hitos que marcaron el camino de Brito fue la decisión de regresar a El Salvador en 2019, tras años de formación y experiencia en hospitales de alto nivel en Estados Unidos. “Decidí regresar y poner esa experiencia al servicio de la salud privada de El Salvador”, afirma.

La apuesta no fue solo profesional, sino personal: contribuir a elevar y ampliar los estándares del sector y preservar el legado de excelencia y ética impulsado por el Dr. Rodrigo Brito, la Junta Directiva y los médicos fundadores.

En 2019 asumió como la primera directora de operaciones (COO) del grupo y, posteriormente, asumió la dirección general con el objetivo de consolidar al Hospital de Diagnóstico como “una red privada de servicios médicos líder en El Salvador”.

Los resultados son tangibles. Bajo su liderazgo se integraron todas las unidades del grupo —hospitales, Clínicas de Radiología BMP y laboratorios— en una sola marca articulada y sinérgica; se concretó la expansión con el hospital en Santa Elena en 2022; se incorporaron nuevas tecnologías y procedimientos médicos en el país; y se desarrollaron sistemas que permiten una administración basada en datos.

A ello se suman protocolos avanzados de seguridad y la consolidación de un equipo corporativo enfocado en la mejora continua. “En los últimos años hemos logrado dar a nuestros accionistas resultados históricos”, subraya.

Brito se enfoca en empoderar a su equipo mediante un liderazgo basado en objetivos y la autonomía. “Creo en rodearme de expertos y darles el espacio para ejecutar. Mi roles asegurar que todos los esfuerzos converjan hacia la excelencia, la innovación y que el bienestar del paciente sea un principio imperante transversal”, valora.