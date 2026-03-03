Elizabeth Brito Orantes: Visión estratégica y rigor técnico al frente del Hospital de Diagnóstico

Por E&N Brand Lab para Hospital de Diagnóstico
Elizabeth Brito Orantes ha construido un liderazgo que combina visión estratégica, rigor técnico y convicción ética. Hoy dirige el Hospital de Diagnóstico, una institución con casi cinco décadas de trayectoria y alrededor de 1.300 colaboradores que trabajan bajo una premisa clara: excelencia clínica respaldada por innovación y datos.
Uno de los hitos que marcaron el camino de Brito fue la decisión de regresar a El Salvador en 2019, tras años de formación y experiencia en hospitales de alto nivel en Estados Unidos. “Decidí regresar y poner esa experiencia al servicio de la salud privada de El Salvador”, afirma.
La apuesta no fue solo profesional, sino personal: contribuir a elevar y ampliar los estándares del sector y preservar el legado de excelencia y ética impulsado por el Dr. Rodrigo Brito, la Junta Directiva y los médicos fundadores.
En 2019 asumió como la primera directora de operaciones (COO) del grupo y, posteriormente, asumió la dirección general con el objetivo de consolidar al Hospital de Diagnóstico como “una red privada de servicios médicos líder en El Salvador”.
Los resultados son tangibles. Bajo su liderazgo se integraron todas las unidades del grupo —hospitales, Clínicas de Radiología BMP y laboratorios— en una sola marca articulada y sinérgica; se concretó la expansión con el hospital en Santa Elena en 2022; se incorporaron nuevas tecnologías y procedimientos médicos en el país; y se desarrollaron sistemas que permiten una administración basada en datos.
A ello se suman protocolos avanzados de seguridad y la consolidación de un equipo corporativo enfocado en la mejora continua. “En los últimos años hemos logrado dar a nuestros accionistas resultados históricos”, subraya.
Brito se enfoca en empoderar a su equipo mediante un liderazgo basado en objetivos y la autonomía. “Creo en rodearme de expertos y darles el espacio para ejecutar. Mi roles asegurar que todos los esfuerzos converjan hacia la excelencia, la innovación y que el bienestar del paciente sea un principio imperante transversal”, valora.
MENTORA Y PROMOTORA DEL CAMBIO
Para la directora general, el ascenso femenino es el resultado de un ecosistema de apoyo, donde la formación continua es la base que otorga la seguridad técnica y la autoridad profesional para ocupar espacios de poder. “Las mujeres necesitamos tejer alianzas estratégicas para visibilizar nuestro trabajo y compartir mejores prácticas en niveles directivos”.
Desde su rol, ha sido mentora e impulsado las jefaturas de mujeres dentro del hospital; de hecho, son mujeres las que gerencian los tres hospitales del grupo. Asimismo, identifica el potencial en la capacidad de resolver problemas complejos con resiliencia; prueba de ello es la promoción de mujeres jóvenes a direcciones de unidades especializadas —Laboratorio o Centros de Imágenes—donde su capacidad analítica y su atención al detalle han elevado los estándares de calidad.
En una organización donde más del 60% de la planilla global son mujeres, la cultura es, en sus palabras, de “meritocracia inclusiva”. Para Brito, el género no determina el ascenso, pero sí lo hace el conocimiento y la ética profesional.
De igual manera, la directora general impulsa el fortalecimiento de programas de bienestar que permiten a sus colaboradoras equilibrar sus metas profesionales con sus proyectos personales. “La equidad real empieza por el apoyo a la integralidad del ser humano”, sostiene.
LÍDER DESTACADA
Elizabeth Brito Orantes es MBA en Gestión de Servicios de Salud. Regresó a El Salvador en 2019 para integrarse al Hospital de Diagnóstico.
Fue la primera directora de operaciones (COO) y actualmente funge como directora general. Bajo su liderazgo, la institución ha potenciado su vanguardia médica y el empoderamiento femenino en la alta dirección.