Análisis: ¿Puede caer realmente el Estado teocrático chiita en Irán?

Centroamérica & Mundo

La escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán abre una pregunta central: ¿Está en riesgo real la continuidad del régimen teocrático chiita? Entre la presión de Occidente, las jugadas calculadas de Rusia y China, y el rol de Turquía y los países del Golfo, el desenlace no es binario. Estos son los escenarios geopolíticos en juego.

Por: Norma Lezcano - revistaeyn.com Con Washington elevando el tono —y señales de que la Casa Blanca considera una segunda fase de mayor intensidad— e Israel manteniendo presión sostenida, el sistema político de la República Islámica enfrenta su momento de mayor estrés en años. ¿Podrá esta vez el régimen absorber el shock o está entrando en una fase de fractura estructural histórica? La respuesta no es lineal.

1. La clave es la cohesión del aparato coercitivo

Los análisis más consistentes sobre estabilidad de regímenes autoritarios coinciden en un punto: la supervivencia no depende principalmente de legitimidad social, sino de la cohesión del aparato de seguridad. En el caso iraní, eso significa observar de cerca al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y a los mecanismos de inteligencia y movilización interna. Mientras ese núcleo permanezca cohesionado, el sistema puede mutar, endurecerse o reconfigurarse sin necesariamente colapsar.

La historia reciente muestra que bajo amenaza externa, los sistemas cerrados tienden a militarizarse antes que desintegrarse. Por eso, un segundo ataque más feroz —si se concreta— podría no precipitar una transición democrática, sino acelerar un escenario de Estado-IRGC, donde el aparato militar asuma un rol aún más dominante en la conducción política.

2. ¿Fue un error estratégico del régimen atacar a vecinos del Golfo?

La presión o ataque sobre países del Golfo Pérsico tiene una lógica ambivalente. Por un lado, internacionaliza el costo del conflicto y obliga a los actores regionales a involucrarse diplomáticamente. Pero, por otro lado, tiende a aislar aún más a Teherán, reforzar alianzas defensivas y consolidar alineamientos anti-iraníes. Desde el punto de vista geopolítico, es una jugada de alto riesgo: puede elevar la capacidad disuasiva o acelerar el aislamiento estratégico del régimen chiita.

Los países del Golfo, que hoy priorizan estabilidad, inversión y proyección económica global, tienen incentivos claros para evitar una guerra abierta que incendie la región. Pero también pueden endurecer su posición si perciben a Irán como factor desestabilizador directo.

3. Rusia y China: respaldo retórico, cálculo estratégico

Uno de los factores determinantes para evaluar la evolución del conflicto es el nivel real de respaldo externo que el régimen iraní pueda lograr. Hasta ahora, la señal predominante de parte de Pekín y Moscú es de condenas diplomáticas y llamados a la moderación, pero sin indicios de voluntad de asumir costos militares directos. China tiene intereses energéticos y comerciales en la estabilidad del Golfo, y Rusia enfrenta ya múltiples frentes de tensión global. Ambos actores parecen priorizar el cálculo de largo plazo sobre una intervención directa. Si ese patrón se mantiene, Irán enfrenta esta fase crítica con apoyo diplomático, pero sin un paraguas de seguridad que altere sustancialmente el balance militar. Eso no implica caída inmediata, pero sí reduce su margen estratégico.

4. Turquía: competencia con Teherán, pero miedo al colapso

Ankara compite con Irán por influencia en Siria, Irak y el Cáucaso. Un Irán debilitado podría ampliar el espacio estratégico turco. Sin embargo, un Irán fragmentado o en guerra civil representa un riesgo directo para Turquía: flujo masivo de refugiados, reactivación de dinámicas kurdas transfronterizas y desestabilización económica regional. Por eso, es más probable que Turquía prefiera una transición controlada o una estabilización del sistema antes que un colapso desordenado. En términos regionales, pocos actores desean realmente la desintegración del Estado iraní. Ese escenario sería el más disruptivo para la seguridad regional y no implicaría automáticamente democratización, sino potencial competencia armada y reconfiguración territorial.

5. Y, al final, la apuesta de Trump: ¿qué significa realmente “cambio de régimen”?

El elemento que reordena todo el análisis es este: quien introdujo explícitamente el objetivo de cambio de régimen fue Estados Unidos. Trump pasó de justificar la operación como una acción para “eliminar amenazas nucleares” a plantear abiertamente la necesidad de una reconfiguración política en Teherán. Eso mueve el conflicto de un marco estrictamente militar a uno abiertamente político. Pero ¿qué significaría, en términos concretos, el “cambio de régimen” que pretende Trump? Hay tres lecturas posibles: 1. Cambio de comportamiento (la versión mínima). Implicaría que Irán retrocede en su proyección regional, limita su programa nuclear y de misiles, reduce su capacidad de influencia externa y adopta una postura más cautelosa. Este escenario permitiría a Trump declarar victoria estratégica sin administrar el “día después” interno iraní. 2. Cambio de élite (la versión intermedia). No necesariamente cae el Estado, pero se produce una reconfiguración del poder real: sustitución de cúpulas, desplazamiento del núcleo clerical o un reajuste interno negociado. Sin embargo, bajo presión externa severa, muchos análisis advierten que el resultado más probable no sería una transición liberal, sino una militarización del sistema bajo la Guardia Revolucionaria. 3. Cambio de sistema (la versión maximalista). Supondría el desmantelamiento del entramado teocrático y su sustitución por un gobierno completamente nuevo. Este es el objetivo más difícil, porque requiere algo que Washington no controla: fractura del aparato coercitivo interno y la existencia de una coalición doméstica capaz de gobernar el día después. Aquí aparece una diferencia clave: Irán no es Venezuela. En Irán no existe una figura interna fácilmente funcional al esquema de transición administrada desde afuera. La arquitectura de poder es más densa, menos personalista y más entrelazada entre clero y aparato militar. Si la Guardia Revolucionaria percibe amenaza existencial, tenderá a cerrar filas y a concentrar aún más poder, no a facilitar una transición impulsada externamente. Además, cualquier transición fallida en Irán tendría repercusiones inmediatas en Irak, Siria, Líbano y el Golfo, con riesgo de escalada marítima y energética.

Vamos hacia ¿una caída, una mutación o un boomerang?