Walmart lanza productos exclusivos en su Marketplace para Costa Rica y Guatemala

Por revistaeyn.com
Walmart realizó el lanzamiento oficial de su Marketplace, un nuevo surtido de productos exclusivos en línea disponible para clientes en Costa Rica y Guatemala.
A través del Marketplace de Walmart, los clientes pueden acceder a un surtido ampliado de artículos disponibles exclusivamente en línea, ofrecidos por vendedores (sellers) aliados estratégicos.
Estos productos se integran dentro de la plataforma digital de Walmart y están identificados con la etiqueta celeste “Exclusivo en línea”, garantizando transparencia, respaldo y confianza en cada compra realizada.
Las categorías de lanzamiento del Marketplace incluyen productos de TV y Audio, línea blanca, electrodomésticos, computación, impresoras, videojuegos, colchones, entre otros.
De cara al futuro, Walmart proyecta continuar la expansión de su Marketplace, incorporando 24 nuevas categorías entre 2026 y 2027, con el objetivo de consolidarse y posicionarse como uno de los principales referentes del comercio electrónico en la región.
Luis Vielmann, director Senior de Comercio Electrónico y Operaciones y VP de Ecommerce de Walmart Centroamérica, afirmó: “Tenemos el compromiso de seguir innovando y adaptándonos continuamente al mundo tecnológico para responder a las necesidades de nuestros clientes. Con el lanzamiento de nuestro Marketplace y su surtido de productos exclusivos en línea, generamos nuevas oportunidades de conexión entre marcas y consumidores”.
Los clientes pueden acceder tanto desde la página web como desde la app de Walmart Centroamérica, agregando al carrito productos del surtido tradicional junto con artículos exclusivos del Marketplace, unificando así una sola experiencia de compra. Las transacciones se realizan de forma segura mediante tarjetas de crédito o débito.
En este modelo, Walmart actúa como un habilitador de la experiencia digital, brindando acompañamiento, seguimiento y soporte postventa, mientras que los vendedores del Marketplace son responsables de la entrega a domicilio.
Daniela Orellana, gerente Senior de Iniciativas Estratégicas de Mercado, destacó: “El lanzamiento de nuestro Marketplace fortalece la relación con nuestros socios comerciales actuales y abre la puerta a nuevos aliados estratégicos. Nos permite ampliar el surtido, generar más oportunidades de negocio y responder mejor a las necesidades de nuestros clientes, impulsando el crecimiento conjunto y la transformación digital en la región”.
Además, esta iniciativa contribuye al fortalecimiento del ecosistema digital y a la formalización del comercio local, ofreciendo a nuevos proveedores la posibilidad de crecer dentro de una plataforma establecida, con procesos transparentes y trazabilidad en cada transacción.