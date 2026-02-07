Empresas & Management

Walmart lanza productos exclusivos en su Marketplace para Costa Rica y Guatemala

De cara al futuro, Walmart proyecta continuar la expansión de su Marketplace, incorporando 24 nuevas categorías entre 2026 y 2027, con el objetivo de consolidarse y posicionarse como uno de los principales referentes del comercio electrónico en la región.

Por revistaeyn.com Walmart realizó el lanzamiento oficial de su Marketplace, un nuevo surtido de productos exclusivos en línea disponible para clientes en Costa Rica y Guatemala. A través del Marketplace de Walmart, los clientes pueden acceder a un surtido ampliado de artículos disponibles exclusivamente en línea, ofrecidos por vendedores (sellers) aliados estratégicos.

Estos productos se integran dentro de la plataforma digital de Walmart y están identificados con la etiqueta celeste "Exclusivo en línea", garantizando transparencia, respaldo y confianza en cada compra realizada. Las categorías de lanzamiento del Marketplace incluyen productos de TV y Audio, línea blanca, electrodomésticos, computación, impresoras, videojuegos, colchones, entre otros. De cara al futuro, Walmart proyecta continuar la expansión de su Marketplace, incorporando 24 nuevas categorías entre 2026 y 2027, con el objetivo de consolidarse y posicionarse como uno de los principales referentes del comercio electrónico en la región. Luis Vielmann, director Senior de Comercio Electrónico y Operaciones y VP de Ecommerce de Walmart Centroamérica, afirmó: "Tenemos el compromiso de seguir innovando y adaptándonos continuamente al mundo tecnológico para responder a las necesidades de nuestros clientes. Con el lanzamiento de nuestro Marketplace y su surtido de productos exclusivos en línea, generamos nuevas oportunidades de conexión entre marcas y consumidores".