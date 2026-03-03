Arcos Dorados: Liderazgo habilitador de desarrollo y oportunidades

Marcy Bolaños y Liz Marie Romero representan una generación de líderes en Arcos Dorados, que impulsan resultados con disciplina, visión estratégica, con la convicción de abrir camino para más mujeres en espacios de decisión.

Por E&N Brand Lab para Arcos Dorados En la operación diaria de una marca global, el liderazgo no solo se mide en resultados financieros, sino en la capacidad de influir, anticipar riesgos y desarrollar talento. En ese terreno, Marcy Bolaños y Liz Marie Romero Márquez se han consolidado como referentes del liderazgo femenino en Centroamérica. Sus gestiones como gerente de Operaciones de Arcos Dorados Costa Rica y gerente divisional de Calidad, Food Safety & Compliance para la División Norte de Latinoamérica, respectivamente, han sido reconocidas por la excelencia operativa, el rigor técnico y la gestión estratégica que impregnan a cada una de sus acciones y decisiones.

OPERACIONES CON PROPÓSITO

Marcy Bolaños inició su carrera en McDonald’s hace 28 años y hoy lidera a alrededor de 1.400 personas en Costa Rica, en una organización con 55 años de presencia en el país. En 2018 marcó un hito: se convirtió en la primera mujer en asumir la Gerencia de Operaciones en la historia local de la marca. “Más que un nombramiento, fue la oportunidad de demostrar que el liderazgo se construye desde el autoconocimiento, la coherencia y una visión estratégica clara, sin perder la cercanía con las personas”, afirma. Su gestión ha estado enfocada en traducir la estrategia en ejecución consistente. No es casual que en 2023 Arcos Dorados Costa Rica recibiera el premio Running Great Restaurants, otorgado por McDonald’s Corporation, reconocimiento a la disciplina operativa y al cumplimiento de estándares de clase mundial. Pero para Bolaños, el impacto real va más allá de los indicadores. “El verdadero impacto del liderazgo se mide cuando otros crecen, asumen retos estratégicos y desarrollan carreras sostenibles dentro de la organización”, sostiene. Desde su rol, impulsó la integración de los restaurantes al programa “Espacios Seguros” del INAMU y forma parte del equipo que trabaja para que la compañía obtenga certificaciones en igualdad de género. Hoy, el 50 % de los restaurantes en Costa Rica son liderados por mujeres.

CALIDAD COMO ALIADO ESTRATÉGICO

Desde otra dimensión del negocio, Liz Marie Romero ha construido un liderazgo técnico con impacto regional. Bachelor of Science in Chemistry, con más de 25 años de experiencia en la industria alimentaria, dirige la agenda divisional de Calidad, Inocuidad y Compliance para mercados como México, Puerto Rico, Panamá, Costa Ricay el Caribe. Uno de sus principales logros fue pasar de un rol técnico a capitanear integralmente el área de Calidad para Centroamérica. “Al asumir este rol aprendí a equilibrar la exigencia normativa con el acompañamiento al equipo”, explica. En este sentido, Romero ha fortalecido sistemas de gestión alineados a estándares internacionales y ha posicionado el área de Calidad como socio estratégico. Como reconocimiento a su labor, en 2024 recibió el Premio del Presidente de Arcos Dorados, el galardón más alto de la compañía; esto mientras funge como mentora para otras profesionales con quienes comparte la cultura Arcos Dorados, la cual se sustenta en el respeto y la meritocracia. Romero lidera con el ejemplo e impulsa una base sólida para el crecimiento de otras profesionales en su campo. “Influyo en las decisiones estratégicas aportando una visión basada en la gestión de riesgos, el cumplimiento de estándares y la sostenibilidad”, concluye.

ROMPIENDO BRECHAS