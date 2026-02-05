Empresas & Management

Las empresas que lideran la sostenibilidad en la mente del consumidor centroamericano

El estudio Marcas y Empresas Sostenibles en Centroamérica 2026 revela qué compañías y marcas concentran hoy la mayor percepción de sostenibilidad, y por qué la visibilidad y la tangibilidad pesan tanto como la estrategia.

Por Pablo Balcáceres. Revista Estrategia & Negocios Cuando se pregunta a los consumidores centroamericanos por sostenibilidad, las respuestas no se quedan en conceptos abstractos. Tienen nombre y apellido. El estudio Marcas y Empresas Sostenibles en Centroamérica 2026, publicado este mes por Estrategia & Negocios, confirma que, en la mente del público, la sostenibilidad se construye a partir de actores visibles, cercanos y con presencia cotidiana. Aunque el relevamiento indaga por separado en Marcas y Empresas, los resultados muestran un fenómeno claro: ambos universos se entrelazan. Para el consumidor, la sostenibilidad no distingue estructuras legales, sino experiencias concretas y percepciones acumuladas.

Liderazgos país por país

En Guatemala, seis nombres concentran la mayor recordación en sostenibilidad. Progreso, Cervecería Centro Americana (Castillo Hermanos) y Corporación Multi Inversiones lideran con amplia diferencia, consolidándose como referentes tanto a nivel empresarial como marcario. Se trata de grupos de gran escala, con operación regional y un alto nivel de visibilidad. “Más atrás, pero también presentes en el radar del consumidor, aparecen Coca-Cola, Pepsi (cbc) y Walmart”, explica Kevin Oliva, Account Manager en Guatemala para Kantar Mercaplan.

En El Salvador, La Constancia —distribuidora de Coca-Cola— encabeza el ranking de percepción, con un 10% de menciones en Empresas y 13% en Marcas. Le siguen Super Selectos, AES y Holcim, que logran posicionarse en ambas categorías, reforzando la idea de que la sostenibilidad se asocia a actores con fuerte anclaje local y operación constante. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE Honduras presenta un liderazgo contundente de la Cervecería Hondureña, parte de AB Inbev, que alcanza 17% de menciones en Marcas y 13% en Empresas. Lacthosa también se posiciona en ambos listados. En este mercado, las alusiones a marcas superan a las de empresas, con menciones para BAC, Cargill, Supermercados La Colonia, Diunsa y la ENEE; mientras que en Empresas se suma Nestlé. En Costa Rica, el país con mayor foco medioambiental según el estudio, emergen dos protagonistas claros: Dos Pinos y FIFCO. Dos Pinos obtiene las tasas de mención más altas de toda la región, con 19% en Empresas y 15% en Marcas, seguida por la fabricante de bebidas. También ingresan ICE e Intel en Empresas, y Coca-Cola y BAC en Marcas, consolidando un ecosistema donde la sostenibilidad ya forma parte del imaginario colectivo. Para Nicaragua, la percepción de sostenibilidad recae principalmente en Claro. En Empresas, el Grupo Pellas concentra un alto reconocimiento; mientras que en Marcas aparecen Coca-Cola, Flor de Caña y la Compañía Cervecera de Nicaragua junto a su cerveza Toña.

En Panamá, Banco General lidera el ranking de Empresas con 9%, seguido por el Canal de Panamá (7%) y la Cervecería Nacional de Panamá, parte de AB Inbev (5%). Esta última encabeza también el ranking de Marcas, reforzando su peso simbólico en el país. Finalmente, en República Dominicana, los dos primeros lugares se reparten entre Banco Popular y la Cervecería Nacional Dominicana (AB Inbev): el banco lidera la categoría de Empresas y la cervecera, la de Marcas.

Visibilidad, tangibilidad y contacto cotidiano

Desde Kantar Mercaplan se observa un patrón transversal: las empresas de origen global y regional tienden a liderar la percepción de sostenibilidad, no necesariamente por desplegar los planes más técnicos o sofisticados, sino por su alta visibilidad, familiaridad y contacto cotidiano con el público.

La sostenibilidad, en la mente del consumidor centroamericano, se vuelve creíble cuando es tangible. Acciones concretas, coherentes y reconocibles pesan más que discursos complejos. Sin embargo, el estudio también deja en evidencia un área crítica de oportunidad: muchas compañías con iniciativas robustas aún no aparecen en el radar del consumidor, debido a una comunicación deficiente o a la falta de narrativas claras y memorables.

Centroamérica y su alineación con las tendencias globales