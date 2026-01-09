Centroamérica & Mundo

ANÁLISIS ¿Por qué Trump indultó a Juan O. Hernández y cómo juega eso en los próximos pasos de la Casa Blanca?

El indulto otorgado por Donald Trump al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández estaría ligado a su rol como testigo clave en una ofensiva de la Casa Blanca contra el narcotráfico regional, con posibles implicancias políticas para Venezuela, México y el equilibrio geopolítico en América Latina.

Por Norma Lezcano - revistaeyn.com En una entrevista concedida a la multiplataforma informativa EVTV (con base en Miami) el comandante Jesús Romero, ex subdirector de Inteligencias de las Fuerzas Navales del Comando Sur, aseguró que el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández es el “testigo estrella” en la estrategia que la Casa Blanca emprendió contra el entramado narco- político que alcanza a varios países latinoamericanos. Según explicó el comandante Romero, Hernández habría recibido un indulto en la causa que se le seguía por el tráfico de 400 toneladas de cocaína, a cambio de proveer información crítica que vincularía al Cartel de los Soles con el gobierno de México.

En concreto, Romero dijo: “Seguramente va a ocurrir en los próximos meses... Juan Orlando Hernández va a poner la relación del narcotráfico entre el Cartel de los Soles y el propio Andrés Manuel López Obrador, el partido de Morena y Claudia Sheinbaum”, actual presidenta de México. La Justicia de Estados Unidos había determinado que el ex mandatario centroamericano, desde aproximadamente 2004 hasta 2022, se ubicó en el núcleo de una de las redes de narcotráfico más extensas y violentas a nivel mundial (el Cartel de Sinaloa), abusando de su poder y autoridad para facilitar trasiego a través de su país de grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos.

Entre otros testigos de esa imputación, la Justicia de EEUU contó con las declaraciones de César Gastelum, operador del Cártel de Sinaloa en Honduras, quien declaró haber entregado sobornos al expresidente Hernández. Ser parte de ese entramado le habría permitido al ex presidente hondureño conocer los vínculos directos entre la organización de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y el gobierno mexicano. Información que ahora le habría servido de salvoconducto para negociar con Donald Trump su liberación. “Algo tendrá que hacerse con México”, dijo Trump a la cadena Fox.

EXPEDIENTE EN EEUU

En marzo del 2025, la periodista mexicana Anabel Hernández ya había anticipado en un episodio de su programa Narcosistema, que “la Fiscalía de Estados Unidos tiene un expediente contra López Obrador y morenistas por presuntos vínculos con el narcotráfico”. El expediente acreditaría la entrega de maletas con dinero en efectivo durante campañas políticas del partido Morena, recursos presuntamente aportados por el Cártel de Sinaloa. Ahora bien, ¿Cómo conectan el Cartel de los Soles con el Cartel de Sinaloa? Según lo explica el blog especializado Insight Crime, “el Cartel de Sinaloa enviaba representantes a Centroamérica. Los operadores mexicanos hacían acuerdos directos con clanes grandes de transportistas en Honduras, Guatemala y El Salvador, los cuales recibían cocaína desde Suramérica, por tierra, mar o aire, y la llevaban a los carteles por medio de una clara cadena de trasiego”.