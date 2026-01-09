Países de la UE apoyan la firma del acuerdo con el Mercosur

Por Agencia EFE
Los países de la Unión Europea (UE) respaldaron mayoritariamente la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur, a la espera de que el Consejo de la Unión cierre el procedimiento, indicaron diversas fuentes diplomáticas.
En concreto, los Estados miembros se pronunciaron sobre la firma del pacto comercial provisional con el Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay), que es competencia exclusiva comunitaria y que no requiere la ratificación de los parlamentos nacionales.
En la reunión de embajadores permanentes ante la UE celebrada para abordar el tema, se expresaron apoyos suficientes para alcanzar la mayoría cualificada necesaria (un 55 % de los países que representen a un 65 % de la población de la Unión) para sacar adelante este acuerdo, y a pesar de que no todos los países tomaron la palabra, según informó la presidencia chipriota de turno comunitaria.
Francia y Hungría ya habían anunciado que votarían en contra, mientras que países como Bélgica se abstuvieron.
MANDATO PARA FIRMAR ACUERDO
De ese modo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, tendrá el mandato para firmar el acuerdo en nombre de la UE -algo que podría hacer en Paraguay el 17 de enero, según fuentes comunitarias- y el Parlamento Europeo deberá dar su consentimiento.
Podrá entrar en vigor de forma provisional tras su ratificación por al menos un país del Mercosur, según fuentes diplomáticas, que recordaron que quedará derogado una vez que los Veintisiete hayan ratificado el acuerdo de asociación en bloque (que además del bloque comercial, tiene otros político y de cooperación).
La posición favorable a la firma de una mayoría cualificada de Estados miembros fue posible por la aprobación de unas salvaguardas en el acuerdo que mejoran la protección de los agricultores europeos, que se han manifestado en contra del pacto.
Los embajadores de los Veintisiete aprobaron cambios respecto al acuerdo político al que llegaron en diciembre con la Eurocámara sobre las salvaguardas ante el potencial impacto negativo del incremento de importaciones de los cuatro países latinoamericanos.
Entonces, ajustaron el margen de incremento de importaciones o de caída de precios de una serie de productos sensibles importados desde el Mercosur que darían lugar a una investigación y posibles medidas por parte de la Comisión Europea.
Bruselas y los gobiernos querían que fuera un 10 % y la Eurocámara apostaba inicialmente por un margen más estricto, del 5 %.
Finalmente lo dejaron en el 8 %, cifra que hoy ha sido rebajada al 5 %.
Por su parte, las organizaciones de agricultores de la UE lamentaron la luz verde dada por los Estados miembros a la firma del acuerdo de asociación con los países del Mercosur y aseguraron que llevarán a cabo nuevas movilizaciones.
En los últimos días, los productores han protagonizado protestas contra ese acuerdo en distintos países europeos, incluidos España, Francia, Alemania, Bélgica o Grecia.
Las organizaciones y cooperativas agroalimentarias europeas, agrupadas en el Copa-Cogeca, anunciaron hoy que sus dirigentes se reunirán el próximo lunes para planear "los próximos pasos" de su movilización.
Denunciaron que el visto bueno de la UE a la firma llega "tras meses de maniobras y presiones sin precedentes que confirman la complejidad y el carácter divisivo de este asunto".
Y aseguraron que, pese a los ajustes a las medidas de salvaguardia adicionales ofrecidos por Bruselas, el acuerdo "sigue siendo fundamentalmente desequilibrado y defectuoso".