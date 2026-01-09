Centroamérica & Mundo

Países de la UE apoyan la firma del acuerdo con el Mercosur

La posición favorable a la firma de una mayoría cualificada de Estados miembros fue posible por la aprobación de unas salvaguardas en el acuerdo que mejoran la protección de los agricultores europeos, que se han manifestado en contra del pacto.

Por Agencia EFE Los países de la Unión Europea (UE) respaldaron mayoritariamente la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur, a la espera de que el Consejo de la Unión cierre el procedimiento, indicaron diversas fuentes diplomáticas. En concreto, los Estados miembros se pronunciaron sobre la firma del pacto comercial provisional con el Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay), que es competencia exclusiva comunitaria y que no requiere la ratificación de los parlamentos nacionales.

En la reunión de embajadores permanentes ante la UE celebrada para abordar el tema, se expresaron apoyos suficientes para alcanzar la mayoría cualificada necesaria (un 55 % de los países que representen a un 65 % de la población de la Unión) para sacar adelante este acuerdo, y a pesar de que no todos los países tomaron la palabra, según informó la presidencia chipriota de turno comunitaria. Francia y Hungría ya habían anunciado que votarían en contra, mientras que países como Bélgica se abstuvieron.

MANDATO PARA FIRMAR ACUERDO

De ese modo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, tendrá el mandato para firmar el acuerdo en nombre de la UE -algo que podría hacer en Paraguay el 17 de enero, según fuentes comunitarias- y el Parlamento Europeo deberá dar su consentimiento. Podrá entrar en vigor de forma provisional tras su ratificación por al menos un país del Mercosur, según fuentes diplomáticas, que recordaron que quedará derogado una vez que los Veintisiete hayan ratificado el acuerdo de asociación en bloque (que además del bloque comercial, tiene otros político y de cooperación). La posición favorable a la firma de una mayoría cualificada de Estados miembros fue posible por la aprobación de unas salvaguardas en el acuerdo que mejoran la protección de los agricultores europeos, que se han manifestado en contra del pacto.