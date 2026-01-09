Trump amenaza con acciones contra carteles en México y anticipa un cambio en Cuba

Centroamérica & Mundo

La Casa Blanca alertó que podría estar cerca una incursión terrestre contra los carteles en México y anticipa un posible colapso del Gobierno cubano, según declaraciones del presidente estadounidense.

Por revistaeyn.com / Agencias Donald Trump aseguró que Estados Unidos se prepara para iniciar ataques terrestres contra los carteles del narcotráfico que, según afirmó, “dirigen México”, mientras que reiteró que el Gobierno de Cuba está “muy cerca” de caer, en un contexto regional marcado por la reciente captura del presidente venezolano Nicolás Maduro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó en los últimos días su retórica contra México y Cuba, al advertir sobre el poder de los carteles del narcotráfico en territorio mexicano y al insistir en que el Gobierno cubano atraviesa una etapa crítica que podría derivar en su caída, según informaron cables de la agencia EFE.

En una entrevista con la cadena Fox News, Trump afirmó en concreto: “Vamos a empezar a atacar por tierra en lo que se refiere a los carteles”. Asimismo, sostuvo que estas organizaciones criminales serían responsables de la muerte de entre 250.000 y 300.000 personas al año en Estados Unidos, principalmente por el tráfico y consumo de fentanilo.

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha reiterado su disposición a emplear el poderío militar estadounidense para enfrentar al narcotráfico, una postura que ha sido rechazada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien subrayó que su país es soberano y que una intervención extranjera “no serviría de nada” para reducir la violencia. La mandataria defendió una relación bilateral basada en la “cooperación sin subordinación”. Inquietud en la frontera norte de México Las advertencias del mandatario estadounidense generaron preocupación en el norte de México, especialmente en Ciudad Juárez, donde habitantes y especialistas expresaron inquietud ante la posibilidad de una acción unilateral similar a la realizada en Venezuela. De acuerdo con testimonios recogidos por EFE, la operación contra Maduro fue interpretada como un “parteaguas histórico” que podría redefinir la política exterior de Washington en la región.

En este contexto, voces locales advirtieron sobre el impacto que un eventual uso de la fuerza tendría en la soberanía mexicana y en la estabilidad regional, mientras crece el debate sobre seguridad, narcotráfico y relaciones bilaterales. Cuba, bajo presión tras la caída de Maduro En paralelo, Trump reiteró que el Gobierno de Cuba “está muy cerca” de caer, aunque evitó hablar de una intervención directa. En una entrevista radial con el comentarista conservador Hugh Hewitt, el presidente estadounidense vinculó un eventual cambio político en la isla con la pérdida del respaldo económico de Venezuela, tras la captura de Maduro y los avances de Washington con el Gobierno interino en Caracas. Si bien descartó una acción militar inmediata, Trump aseguró que su Administración mantendrá la política de presión sobre La Habana, reforzada con un memorando firmado en junio de 2025 que endureció las sanciones financieras y las restricciones al turismo estadounidense hacia la isla.