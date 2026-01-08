Hacer negocios se complicó en 2025, señala encuesta del Foro Económico Mundial

Empresas & Management

Por revistaeyn.com Las empresas encontraron más difícil hacer negocios en 2025 debido al deterioro de la cooperación global en temas como el comercio, el clima, la tecnología y la seguridad, según una encuesta publicada por el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés). Publicada antes de la próxima reunión anual del WEF en Davos a finales de este mes, la encuesta online a 799 directivos de 81 economías realizada por un panel global de McKinsey mostró que el 43 % encontró que hacer negocios se volvió más difícil en comparación con 2024.

Solo el 7 % opinaba en sentido contrario, mientras que el resto decía que las cosas se habían mantenido igual o no ofrecía ninguna opinión. Casi cuatro de cada diez directivos indicaron que las crecientes barreras al comercio, al talento y a los flujos de capital transfronterizos habían dificultado la actividad empresarial, con solo un 10 % del punto de vista contrario, reporta Reuters. "Indudablemente, una serie de anuncios arancelarios estadounidenses en 2025 plantearon dudas sobre el futuro del comercio", afirmó el WEF en su informe del Global Cooperation Barometer 2026. El presidente estadounidense Donald Trump anunció en abril una serie de aranceles contra los socios comerciales de Estados Unidos, poniendo a prueba las cadenas de suministro globales. Poco a poco, Trump fue bajando muchos aranceles mientras firmaba acuerdos con varios países.