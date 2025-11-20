Finanzas

Pagos sin contacto superan el 80 % en mercados de Centroamérica y el Caribe

Mientras el Caribe y Centroamérica muestran un crecimiento significativo en la adopción de pagos sin contacto, en la región de América Latina la penetración, a junio de este año, va en 75 %, superando a Estados Unidos que ha crecido un 66 %, reporta Visa.

Por revistaeyn.com La tecnología de pago sin contacto de Visa ha mostrado un crecimiento sostenido en el Caribe y Centroamérica, reflejando un crecimiento de adopción que supera el 80 % en varios mercados y avanzando de manera notable en el resto de la región. De acuerdo con datos de Visa, a junio de 2025, Centroamérica lidera el crecimiento en la adopción de pagos sin contacto Visa, donde Panamá se destaca con una penetración del 90 %, seguido por Costa Rica, que alcanzó el 88 %.

La consolidación de esta modalidad de pago se refuerza con el desempeño de Guatemala y El Salvador, ambos con un 85 % y 84 % de adopción, respectivamente, en transacciones presenciales. En el Caribe; República Dominicana alcanzó un 86 % y Puerto Rico 78 %, mientras que Trinidad y Tobago reflejan un 60 % y Jamaica está en un 55 %. "Este avance se atribuye a varios factores determinantes, como un mayor uso de pagos digitales por parte de los consumidores, una mayor circulación de tarjetas sin contacto y la habilitación a gran escala de terminales con capacidad para aceptar pagos sin contacto", señala el reporte. Además, el auge de las billeteras digitales y la expansión de la tecnología sin contacto en sectores como el transporte público han sido cruciales para este crecimiento. Mientras el Caribe y Centroamérica muestran un crecimiento significativo en la adopción de pagos sin contacto, en la región de América Latina la penetración del uso de pagos sin contacto Visa, junio de este año, va en 75 %, superando a los Estados Unidos que ha crecido un 66 %.