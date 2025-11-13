Estas son las herramientas digitales que marcaron la industria financiera en 2025

Finanzas

De acuerdo con el estudio de Paymentology, la región ha pasado de ser una observadora de la transformación digital a convertirse en un laboratorio de innovación.

Por revistaeyn.com En 2025, América Latina se consolidó como uno de los epicentros de innovación en pagos digitales, inclusión financiera y tecnologías financieras emergentes, afirma Paymentology, compañía de procesamiento y emisión de pagos, en su informe sobre las tendencias que están redefiniendo el sistema financiero global. De acuerdo con el estudio, la región ha pasado de ser una observadora de la transformación digital a convertirse en un laboratorio de innovación, donde la adopción de herramientas como los pagos instantáneos, las billeteras digitales, las monedas estables y los nuevos modelos de crédito están reconfigurando la manera en que millones de personas interactúan con el dinero.

“Este año presenciamos una evolución clave: los ecosistemas de pago ya no compiten solo por rapidez, sino por el valor que aportan. Las instituciones que consiguen combinar seguridad, accesibilidad y conectividad en tiempo real son las que están marcando la diferencia en la nueva economía digital”, señaló Alejandro del Río, Director Regional de Paymentology para Latinoamérica. El informe destaca que la expansión de modelos como Cards as a Service (CaaS), la tokenización y la computación en la nube está impulsando una transición hacia sistemas más seguros, interoperables y centrados en la experiencia del usuario. Estas soluciones, según Paymentology, sentarán las bases de una transformación estructural en los servicios financieros durante los próximos años. Uno de los grandes desafíos de 2025 fue la lucha contra el fraude digital, especialmente en el comercio electrónico. En Latinoamérica, se calcula que uno de cada cinco dólares en transacciones online se pierde por actividades fraudulentas, lo que ha llevado a que la ciberseguridad se convierta en una prioridad estratégica. Tecnologías como las tarjetas sin número, la autenticación dinámica y la tokenización han mejorado las tasas de autorización de pagos hasta en un 3 %, reforzando la confianza de usuarios y empresas.