Grupo Licores de Guatemala compra Puerto de Indias y acelera su expansión en Europa

Grupo Licores de Guatemala (GLG), uno de los mayores productores y comercializadores de bebidas espirituosas premium de Centroamérica, anunció la adquisición del 100 % del capital de Puerto de Indias, la reconocida marca española de ginebra con base en Sevilla, en una operación que refuerza su apuesta estratégica por España y el mercado europeo.
El acuerdo, alcanzado con el fondo estadounidense H.I.G. Capital, contempla el cierre de la transacción a finales de enero de 2026, sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales en este tipo de operaciones. Si bien no se reveló el monto, la transacción representa un movimiento relevante de capital latinoamericano hacia Europa, en un sector altamente competitivo y en proceso de consolidación.
Una marca líder en un mercado clave
Fundada en Sevilla, Puerto de Indias se ha consolidado como líder en el segmento de ginebras saborizadas en España, con una propuesta de valor basada en innovación de producto, fuerte posicionamiento de marca y una sólida red comercial.
Bajo la propiedad de H.I.G., la compañía atravesó un proceso de profesionalización, expansión internacional y fortalecimiento operativo, que incluyó la puesta en marcha de una moderna planta industrial en Carmona (Sevilla).
La salida del fondo se produce tras siete años de gestión, luego de haber resuelto la refinanciación de 30 millones de euros de deuda y de sentar las bases para una nueva etapa de crecimiento. H.I.G. había invertido más de 100 millones de euros para adquirir la mayor parte del grupo entre 2018 y 2021.
Sinergias industriales y comerciales
Para Grupo Licores de Guatemala, la operación trasciende la incorporación de una nueva marca. La adquisición le otorga capacidad productiva y de distribución en Europa, generando sinergias industriales y comerciales para su portafolio global.
“El acuerdo materializa nuestra visión de largo plazo y refuerza nuestra apuesta por España y Europa como mercados estratégicos para el crecimiento global”, afirmó Douglas Franco, CEO corporativo del grupo, al destacar el enfoque en una expansión internacional sostenible, apoyada en marcas con identidad y proyección.
El grupo guatemalteco, con más de 80 años de trayectoria, cuenta con una plataforma industrial robusta y una amplia experiencia en el desarrollo de marcas premium. Su portafolio incluye Ron Zacapa, presente en más de 120 países, además de Ron Botrán, Gin Xibal, Quezalteca, Venado, Mizata y Petrov, entre otras.
Un comprador con experiencia global
La adquisición se inscribe en una estrategia de crecimiento que Industrias Licoreras de Guatemala viene ejecutando desde hace más de dos décadas. Bajo el liderazgo de Roberto García Botrán, el grupo transformó marcas locales en activos globales, apoyándose en fuertes inversiones industriales —superiores a US$160 millones— y en alianzas estratégicas, como la establecida con Diageo para la distribución internacional de Ron Zacapa.
Hoy, más del 90 % de las ventas de Zacapa se realizan fuera de Centroamérica, un dato que refleja la vocación exportadora y la capacidad del grupo para competir en mercados sofisticados.
Un hito en la internacionalización centroamericana
Más allá del sector de bebidas, la compra de Puerto de Indias por parte de Grupo Licores de Guatemala se inscribe en una tendencia más amplia: empresas centroamericanas que pasan de ser exportadoras a convertirse en adquirentes estratégicos en mercados desarrollados.
En ese sentido, la operación no solo refuerza el posicionamiento global del grupo guatemalteco, sino que también consolida a Centroamérica como origen de capital empresarial con ambición, disciplina y visión internacional.
La operación contó con el asesoramiento financiero de Deloitte, el acompañamiento legal de Greenberg Traurig y Pérez-Llorca por parte del comprador, y de Cuatrecasas por parte del vendedor.
LECTURA EN CLAVE DE LA OPERACIÓN
• Reconfigura el posicionamiento competitivo de Grupo Licores de Guatemala en el mercado europeo de bebidas espirituosas, uno de los más maduros, fragmentados y exigentes del mundo.
• La operación permite a un actor latinoamericano entrar con escala industrial, marca líder y capacidad productiva propia en Europa, algo poco frecuente en un sector históricamente dominado por grandes multinacionales europeas y estadounidenses.
• La compra reduce barreras estructurales de entrada. Contar con una planta moderna en Carmona, una red comercial consolidada y conocimiento profundo del consumidor europeo otorga a Licores de Guatemala una plataforma operativa inmediata, tanto para escalar Puerto de Indias como para introducir gradualmente otras marcas del grupo en mercados clave del continente.