Grupo Licores de Guatemala compra Puerto de Indias y acelera su expansión en Europa

Grupo Licores de Guatemala (GLG), uno de los mayores productores y comercializadores de bebidas espirituosas premium de Centroamérica, anunció la adquisición del 100 % del capital de Puerto de Indias, la reconocida marca española de ginebra con base en Sevilla, en una operación que refuerza su apuesta estratégica por España y el mercado europeo.

El acuerdo, alcanzado con el fondo estadounidense H.I.G. Capital, contempla el cierre de la transacción a finales de enero de 2026, sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales en este tipo de operaciones. Si bien no se reveló el monto, la transacción representa un movimiento relevante de capital latinoamericano hacia Europa, en un sector altamente competitivo y en proceso de consolidación.

Una marca líder en un mercado clave

Fundada en Sevilla, Puerto de Indias se ha consolidado como líder en el segmento de ginebras saborizadas en España, con una propuesta de valor basada en innovación de producto, fuerte posicionamiento de marca y una sólida red comercial.

Bajo la propiedad de H.I.G., la compañía atravesó un proceso de profesionalización, expansión internacional y fortalecimiento operativo, que incluyó la puesta en marcha de una moderna planta industrial en Carmona (Sevilla).

La salida del fondo se produce tras siete años de gestión, luego de haber resuelto la refinanciación de 30 millones de euros de deuda y de sentar las bases para una nueva etapa de crecimiento. H.I.G. había invertido más de 100 millones de euros para adquirir la mayor parte del grupo entre 2018 y 2021.

Sinergias industriales y comerciales

Para Grupo Licores de Guatemala, la operación trasciende la incorporación de una nueva marca. La adquisición le otorga capacidad productiva y de distribución en Europa, generando sinergias industriales y comerciales para su portafolio global.

“El acuerdo materializa nuestra visión de largo plazo y refuerza nuestra apuesta por España y Europa como mercados estratégicos para el crecimiento global”, afirmó Douglas Franco, CEO corporativo del grupo, al destacar el enfoque en una expansión internacional sostenible, apoyada en marcas con identidad y proyección.