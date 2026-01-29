Estudio: Hasta 81 % de consumidores pagaría más por productos personalizados

Datos de Deloitte señalan que el 81 % de los consumidores estaría dispuesto a pagar más por ropa personalizada; el 79 %, por calzado; el 76 %, por muebles; y el 77 %, por accesorios de moda y joyería personalizados. Más que una preferencia coyuntural, estas cifras reflejan un cambio en las expectativas del consumidor, quien valora cada vez más la exclusividad, la identidad y la experiencia asociada al producto.

La creciente “democratización” de la impresión —impulsada por tecnologías más accesibles, versátiles y eficientes— está abriendo oportunidades para los emprendedores y pequeñas y medianas empresas que buscan diferenciarse, ampliar su portafolio y construir un negocio de impresión digital más rentable, aprovechando las demandas del mercado, como la personalización premium, que se ha consolidado como una palanca de crecimiento.

Para el pequeño empresario y el emprendedor emergente, este cambio representa una de las oportunidades de rentabilidad más claras para este 2026, con la posibilidad de competir no por volumen ni por precio, sino por valor. Al integrar la personalización premium como eje de su negocio de impresión digital, pueden atender nichos específicos, elevar el margen por proyecto y construir relaciones más sólidas con sus clientes.

Cuando se hablaba de cómo poner un negocio de impresión digital desde cero, de los principales obstáculos siempre fue el alto costo de los equipos. Hoy, integrar capacidades de impresión digital de gran formato es mucho más factible. Como explica Francisco Calleja, director regional de ventas en Roland DGA: “La disponibilidad de equipos de impresión más compactos, procesos operativos simplificados y flujos de trabajo plenamente digitales ha permitido que negocios de menor escala integren tecnologías que antes requerían grandes infraestructuras y estructuras operativas complejas”.

Esto no supone una competencia frontal con los esquemas de producción industrial de gran volumen, sino la apertura de un terreno distinto, donde un negocio de impresión digital puede vender productos personalizados gracias a su agilidad operativa, la cercanía con el cliente y la capacidad de producir bajo demanda con rapidez y flexibilidad.

Para un emprendedor o una PyME, esto representa una solución concreta sobre cómo vender productos personalizados de manera rentable, con menor dependencia del volumen y un enfoque en el valor por unidad, permitiendo modelos de negocio más flexibles y alineados con nichos específicos de mercado.

Paralelamente, el mercado está mostrando una clara preferencia por productos personalizados con calidad percibida y sentido de exclusividad. Esta tendencia se traduce en una creciente demanda de artículos de decoración para interiores, señalización cuidada para espacios comerciales, gráficos para eventos, empaques de edición limitada, elementos de branding para marcas locales o piezas funcionales con diseño personalizado.

El cliente final valora tanto la personalización como el nivel de acabado, la durabilidad de los materiales y la coherencia estética del conjunto.

“Este tipo de oferta encaja especialmente bien con un modelo de negocio de impresión digital donde el conocimiento del cliente y la flexibilidad operativa permiten ajustar cada proyecto, es decir, lograr una personalización, sin diluir la rentabilidad”, señala Calleja.