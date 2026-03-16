Colapso definitivo en la red energética de Cuba

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El problema esencial que diferencia esta ocasión de las previas es que en la actualidad el país casi no dispone de diésel y fueloil para sus motores de generación debido al bloqueo petrolero estadounidense.

POR EFE Cuba sufrió este lunes un nuevo apagón nacional, el sexto en apenas año y medio, informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem). "Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), se investigan las causas y comienzan a activarse los protocolos para el restablecimiento", informó en redes sociales en Minem sin apuntar aún la causa del nuevo apagón masivo. Cuba se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024, una situación que se ha agravado en los últimos tres meses con el bloqueo petrolero impuesto por EEUU que está paralizando la economía por completo y disparando el malestar social. Con base en experiencias previas, el restablecimiento del SEN es un procedimiento lento y laborioso que puede demorar días.

Supone empezar a generar energía con las fuentes de arranque sencillo (solar, hidroeléctrica, motores de generación) para ir dando servicio a pequeñas áreas que luego se van interconectando. El objetivo es llevar cuanto antes la suficiente energía a las centrales termoeléctricas del país, el pilar de la generación eléctrica en Cuba, para que estar puedan de nuevo arrancar y producir energía en grandes cantidades para satisfacer la demanda.

SIN DIÉSEL Y SIN FUELOIL, UNA COMPLICACIÓN

El problema esencial que diferencia esta ocasión de las previas es que en la actualidad el país casi no dispone de diésel y fueloil para sus motores de generación debido al bloqueo petrolero estadounidense. Energizar las centrales termoeléctricas sin esta fuente energética de rápido encendido puede ser un reto, como explicó hace una semana el director general de Electricidad del Minem, Lázaro Guerra, tras un apagón masivo que afectó a unos seis millones de cubanos. Cuba preveía ya para esta jornada, antes de la desconexión del SEN, que se registraran prolongados apagones durante todo el día y que, en el momento de mayor demanda, un 62 % del país quedara de forma simultánea sin corriente. Nueve de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no estaban hoy operativas por averías o trabajos de mantenimiento (cuando esta fuente es responsable del 40 % del mix energético). Estas afectaciones no están ligadas al bloqueo petrolero de EEUU (porque emplean en su mayoría petróleo nacional), sino a las condiciones en que operan estas obsoletas infraestructuras, con décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones.

De otro 40 % del mix era responsable la llamada generación distribuida (motores de diésel y fueloil), que el Gobierno ha indicado que lleva desde enero completamente parada por la falta de combustible.

¿POR QUÉ HAY FALLA EN LA ELECTRICIDAD EN CUBA?