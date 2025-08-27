Atlántida Capital: construir confianza para transformar la inversión en El Salvador

¿Cómo Atlántida Capital se gana la confianza de los inversores? Todo comienza por las bases: fundada en 2016 en El Salvador, l a empresa tiene el respaldo de Grupo Financiero Atlántida, con más de 112 años de trayectoria y presencia internacional en Honduras, Nicaragua, Panamá, Ecuador, Belice y España.

Durante el encuentro que reunió a altos líderes de empresas de Guatemala y Centroamérica, Atlántida Capital destacó su crecimiento sostenido. “En todos los activos que manejamos actualmente tenemos US$600 millones y tenemos diferentes puntos que se ajustan a las diferentes necesidades”, resaltó Meléndez.

En el competitivo sector financiero, la confianza es el activo más valioso. Administrar el patrimonio de inversionistas individuales y empresariales para hacerlo crecer requiere de un balance entre innovación, solidez y transparencia, sustentó Raquel Meléndez, Oficial Comercial de Atlántida Capital, durante el Encuentro Regional de Empresas y Empresarios: Construyendo Confianza 2025, en Ciudad de Guatemala.

INNOVACIÓN COMO PROPUESTA DE VALOR

Desde su nacimiento, la gestora se propuso un objetivo: innovar en un mercado incipiente. “Hemos desarrollado instrumentos financieros que antes no existían en El Salvador. Hoy gestionamos siete fondos de inversión con un equipo altamente profesional en finanzas, gobernanza y riesgos, velando siempre por el debido proceso en cada decisión de inversión”, explicó Meléndez.

La diversificación de portafolios ha permitido a Atlántida Capital abrir oportunidades tanto a inversionistas institucionales como a personas individuales, facilitando el acceso a instrumentos de alto nivel que difícilmente estarían disponibles de manera individual.

LOS TRES PILARES DE LA ESTRATEGIA

La gestora de fondos de inversión ejecuta su estrategia de negocios dentro de un marco de tres pilares estratégicos, que respaldan su evolución:

1. Solidez y transparencia: regulada por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, lo que brinda certeza y confianza a los inversionistas.

2. Diversificación de productos: fondos abiertos y cerrados que atienden diferentes perfiles de riesgo, desde conservadores hasta moderados y de capital de riesgo.

3. Impacto económico: desarrollo de instrumentos pioneros, como el primer fondo inmobiliario en El Salvador y fondos de capital de riesgo empresarial, que inyectan financiamiento a sectores en crecimiento.

LA CONFIANZA COMO EJE DE GESTIÓN

En un sector donde los inversionistas confían su patrimonio, la confianza es determinante. “Lo hemos construido con profesionalismo, procesos rigurosos y una cultura de cumplimiento. Cada cliente debe sentir la certeza de que sus recursos son gestionados con integridad y compromiso para generar crecimiento”, enfatizó Meléndez.

Ese esfuerzo sostenido ha posicionado a la gestora como un referente en El Salvador y en la región.

ACERCANDO EL FUTURO AL PRESENTE

Atlántida Capital visualiza nuevas oportunidades de expansión en los próximos años, las cuales enriquecen las oportunidades para los inversores. Entre ellas destacan proyectos de capital semilla y capital de riesgo enfocados en pequeñas y medianas empresas, especialmente en el sector tecnológico.

Igualmente, la gestora se posiciona en la vanguardia en el tema de activos digitales. Tras la entrada en vigor de la Ley de Activos Digitales en El Salvador. Como parte del grupo financiero, el Banco Atlántida ya es el primer banco en inscribirse formalmente en este rubro.

“Estamos listos para acompañar a empresas y personas en esta nueva etapa, con productos innovadores que amplían el acceso a mercados en crecimiento”, comentó Meléndez.

Con una estrategia basada en innovación, solidez y transparencia, Atlántida Capital ha demostrado que la confianza es el cimiento del crecimiento sostenido. A través de productos pioneros y un enfoque en la diversificación, la gestora no solo administra patrimonio, sino que también impulsa el desarrollo económico de El Salvador y abre puertas a nuevas oportunidades en la región.