Empresas & Management

Demanda de IA tensiona a los centros de datos y dispara el precio de las memorias RAM

Los fabricantes de semiconductores no dan abasto ante la alta demanda de memorias RAM por parte de empresas de data centers, reduciendo la oferta disponible para el consumo general.

Por revistaeyn.com El avance acelerado de los servicios basados en Inteligencia Artificial está provocando una transformación profunda —y costosa— en el mercado tecnológico. La presión que ejercen las grandes plataformas de cómputo sobre la cadena de suministro de memoria RAM ha desencadenado incrementos que, en el segmento de consumo, oscilan entre el 100 % y hasta el 300 %, según reportes internacionales. El origen del desequilibrio no está en los jugadores de videojuegos ni en los usuarios que buscan actualizar sus computadoras domésticas. La raíz del fenómeno se encuentra en los gigantes de la nube.

Empresas que operan enormes centros de datos —como Amazon Web Services, Microsoft Azure o Google Cloud Platform— han intensificado sus pedidos de memorias especializadas y de alto rendimiento para procesar modelos de IA cada vez más complejos. Ese redireccionamiento de la producción ha reducido el inventario destinado al mercado tradicional. Rubén Fallas Peña, académico de la Escuela de Informática de la Universidad Hispanoamericana y especialista en ciberseguridad, explica que la irrupción de la IA es responsable por buena parte de esta escalada. “La inteligencia artificial explica cerca de entre un 30 % y un 40 % del aumento. El resto se debe a las exigencias de los sistemas operativos modernos y al traslado de cada vez más empresas hacia servicios en la nube”, detalla. Fallas señala que existe una percepción equivocada sobre qué está impulsando la demanda. “La memoria que hoy está bajo presión no es la que comúnmente compra un gamer. Los centros de datos requieren enormes cantidades de RAM para procesar información a velocidades altísimas. Ese es el verdadero motor del encarecimiento”, agrega.