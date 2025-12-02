Programa Ahorros de Navidad en Panamá alcanza cifra récord de US$272 millones

Finanzas

Por revistaeyn.com Una vez más, la tradicional entrega de los ahorros navideños movilizará a miles de familias en Panamá. Más de 500.000 personas verán acreditados sus fondos de fin de año, un desembolso que en total asciende a US$272 millones por parte de las entidades que conforman el Sistema Bancario Nacional (SBN). La cifra supone un repunte significativo: 11 % más que el año anterior, equivalente a US$28 millones adicionales, junto con 59,565 nuevas cuentas, un avance del 13 % en comparación con el mismo periodo de 2024, reporta la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).

Este instrumento financiero, muy arraigado en los hogares panameños, se mantiene como el segundo producto más relevante dentro de las captaciones del SBN. Según datos de la SBP, los ahorros navideños representan el 8 % del total de cuentas de depósito, solo superados por las cuentas de ahorro corrientes, que acaparan el 85 %. El mercado está fuertemente concentrado. Las cifras de octubre revelan que cuatro bancos manejan el 97 % del monto ahorrado. Banco General encabeza el listado con US$208 millones, equivalente al 76.4 % del total, una participación impulsada por la apertura automática de cuentas a través de plataformas digitales. Le siguen Caja de Ahorros, con 9.1 %; el Banco Nacional de Panamá (BNP), con 6.6%; y Banistmo, con 5.1 %. El resto de las instituciones financieras aglutina apenas el 2.8 %. La popularidad de estos fondos no es casual. Para muchas familias, representan una herramienta vital para organizar los gastos propios de la temporada decembrina y evitar recurrir al crédito, especialmente en un contexto económico de crecimiento moderado.