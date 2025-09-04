TELUS Digital construye confianza a través de la excelencia operativa y resultados medibles

Por E&N Brand Lab para TELUS Digital
En TELUS Digital, la confianza del público se ha construido con hechos sostenidos a lo largo del tiempo, con las más de tres décadas generando empleo formal en la región, ofreciendo estabilidad, condiciones laborales dignas y oportunidades de crecimiento a miles de familias.
Con plena consciencia que en los últimos años ha evolucionado la forma como se construye confianza en el entorno empresarial, el equipo de TELUS Digital trabaja convencido de que, hoy más que nunca, las audiencias, clientes, aliados y colaboradores, valoran la autenticidad. “Que lo que se dice se refleje en lo que se hace, y para nosotros, eso empieza con los valores que guían nuestras decisiones diarias”, asegura Estuardo Ligorría, Regional Vice President of Operations Americas.
La compañía también se enfoca en crear conexiones humanas reales, impulsadas por tecnología de clase mundial, compromiso social y un fuerte sentido de responsabilidad. Esta cercanía con sus clientes, equipos y comunidades -combinada con resultados comprobados- genera confianza duradera.
FORTALECIENDO EL ECOSISTEMA TECNOLÓGICO LOCAL
En TELUS Digital la confianza se construye con excelencia operativa y resultados medibles. La compañía combina su visión estratégica con ejecución comprobada, respaldada por prácticas como Lean Six Sigma. Su portafolio incluye inteligencia artificial aplicada, bots inteligentes, servicios en la nube, plataformas
CCaaS y consultoría en GenAI. Según Ligorría, cada solución se diseña con métricas claras desde el inicio, y se miden, optimizan y reportan resultados relevantes. “Todo lo hacemos con talento altamente capacitado, generando valor compartido y fortaleciendo el ecosistema tecnológico local”, dice el Regional Vice President of Operations Americas. De esta manera, con más de 2.000 millones de datos procesados al año y una comunidad global de expertos en IA, se garantiza precisión, escalabilidad y resultados.
De acuerdo con Ligorría, la confianza no es un valor secundario para la compañía, sino que es parte esencial de su estrategia de negocio. “La innovación debe de ir de la mano de la confianza. Por eso trabajamos para que cada experiencia que ofrecemos - ya sea a un cliente, socio o colaborador- refleje coherencia, respeto y compromiso”, refiere.
Esta confianza se traduce en resultados muy concretos. Por ejemplo, en sus centros de operación en Centroamérica la empresa ha logrado niveles superiores al promedio de la industria en lo que se refiere a la fidelización y compromiso de los miembros de sus equipos.
ACCIONES CONFIABLES
Para Ligorría, liderar implica anticiparse, asumir riesgos con criterio y transformar desafíos en oportunidades. Así lo entiende TELUS Digital y así lo viven sus colaboradores y las marcas que confían en la compañía. “En Centroamérica, lo hemos demostrado por casi 30 años, construyendo relaciones sólidas con cerca de 20.000 colaboradores y cientos de clientes”, acota.
Esta visión empresarial tiene su origen a lo interno de la organización, donde se le apuesta a construir confianza desde una cultura auténticamente humana, y donde se fomenta la llamada caring culture, respaldada por altos niveles de engagement y una verdadera apertura al diálogo. Para esto, la empresa implementa encuestas de satisfacción y ofrece múltiples canales de retroalimentación y participación para asegurar que todas las voces sean escuchadas y valoradas.
En cuanto a sus clientes, la relación de confianza se basa en una combinación única de excelencia tecnológica, pensamiento estratégico y ejecución impecable. Además, la empresa le apuesta a mantenerse a la vanguardia mediante el diseño de soluciones personalizadas que combinan IA, automatización, nube y herramientas digitales de última generación. Por otro lado, los proveedores son considerados socios estratégicos, por lo que se promueve con ellos una relación basada en respeto, procesos justos y colaboración genuina.
UNA EMPRESA CONFIABLE DE CARA A SUS COMUNIDADES
Durante toda su trayectoria, la compañía ha demostrado que su compromiso con la región va más allá de lo operativo. Esto incluye invertir activamente en el desarrollo social a través de programas de voluntariado, educación y sostenibilidad.
En materia de educación y empleabilidad con visión de largo plazo, TELUS Digital implementa el programa HOPE (Helping Our People through Education) en El Salvador y Guatemala, con el que se capacita a jóvenes en inglés y habilidades laborales, otorgándoles un estipendio y ofreciéndoles una posición al finalizar.
También destaca la labor del voluntariado. En Guatemala, los TELUS Days of Giving 2024 convocaron a más de 1.500 colaboradores para renovar tres escuelas (Las Rosas, Los Cedros y Cipresales), beneficiando a unos 950 estudiantes. Asimismo, en Santa Tecla, El Salvador, se rehabilitó el centro de Aldeas Infantiles SOS, impactando a más de 740 niños y familias, con más de 1.200 voluntarios involucrados.
La empresa también le apuesta a la inclusión y diversidad. Por ejemplo, en Guatemala, el programa de inclusión para personas con discapacidad auditiva promueve la equidad laboral. “Además, contamos con programas como Connections, para promover el desarrollo de las mujeres y su liderazgo; Spectrum, que da apoyo a la comunidad LGBTQ+; y Limitless, que promueve espacios accesibles e inclusivos para personas con discapacidad”, concluye Ligorría.