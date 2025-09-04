TELUS Digital construye confianza a través de la excelencia operativa y resultados medibles

Por E&N Brand Lab para TELUS Digital

En TELUS Digital, la confianza del público se ha construido con hechos sostenidos a lo largo del tiempo, con las más de tres décadas generando empleo formal en la región, ofreciendo estabilidad, condiciones laborales dignas y oportunidades de crecimiento a miles de familias.

Con plena consciencia que en los últimos años ha evolucionado la forma como se construye confianza en el entorno empresarial, el equipo de TELUS Digital trabaja convencido de que, hoy más que nunca, las audiencias, clientes, aliados y colaboradores, valoran la autenticidad. “Que lo que se dice se refleje en lo que se hace, y para nosotros, eso empieza con los valores que guían nuestras decisiones diarias”, asegura Estuardo Ligorría, Regional Vice President of Operations Americas.

La compañía también se enfoca en crear conexiones humanas reales, impulsadas por tecnología de clase mundial, compromiso social y un fuerte sentido de responsabilidad. Esta cercanía con sus clientes, equipos y comunidades -combinada con resultados comprobados- genera confianza duradera.

FORTALECIENDO EL ECOSISTEMA TECNOLÓGICO LOCAL

En TELUS Digital la confianza se construye con excelencia operativa y resultados medibles. La compañía combina su visión estratégica con ejecución comprobada, respaldada por prácticas como Lean Six Sigma. Su portafolio incluye inteligencia artificial aplicada, bots inteligentes, servicios en la nube, plataformas

CCaaS y consultoría en GenAI. Según Ligorría, cada solución se diseña con métricas claras desde el inicio, y se miden, optimizan y reportan resultados relevantes. “Todo lo hacemos con talento altamente capacitado, generando valor compartido y fortaleciendo el ecosistema tecnológico local”, dice el Regional Vice President of Operations Americas. De esta manera, con más de 2.000 millones de datos procesados al año y una comunidad global de expertos en IA, se garantiza precisión, escalabilidad y resultados.

De acuerdo con Ligorría, la confianza no es un valor secundario para la compañía, sino que es parte esencial de su estrategia de negocio. “La innovación debe de ir de la mano de la confianza. Por eso trabajamos para que cada experiencia que ofrecemos - ya sea a un cliente, socio o colaborador- refleje coherencia, respeto y compromiso”, refiere.

Esta confianza se traduce en resultados muy concretos. Por ejemplo, en sus centros de operación en Centroamérica la empresa ha logrado niveles superiores al promedio de la industria en lo que se refiere a la fidelización y compromiso de los miembros de sus equipos.