Empresas & Management

Conozca los empleos más demandados por el sector Ciencias de la Vida en Costa Rica

Además del conocimiento, las empresas de Coyol Free Zone valoran habilidades como el alto compromiso con la calidad, el cumplimiento de normas y el dominio de un segundo idioma, preferiblemente el inglés.

Por revistaeyn.com Sectores de alto valor agregado como Ciencias de la Vida y Manufactura Inteligente continúan su crecimiento en Costa Rica y mantienen una alta demanda de talento calificado, capaz de garantizar el cumplimiento de rigurosos estándares internacionales en la manufactura de dispositivos médicos. En ese sentido, Coyol Free Zone busca atraer talento humano alineado con las necesidades de las 34 empresas que operan en el parque industrial con más de 18 años de trayectoria y consolidado como un motor fundamental para el desarrollo económico y social de Costa Rica.

Entre las posiciones de trabajo más demandadas en Coyol Free Zone destacan: - Operarios de manufactura: Con y sin experiencia en la industria. Principalmente para emsamble, empaque y procesos altamente controlados. - Técnicos: Mecánica de precisión, mantenimiento industrial y electromecánico, en facilidades, control de calidad y validación de procesos, calibración y aseguramiento metrológico. - Especialistas en regulación y documentación técnica: Fundamentales para cumplir con normativas internacionales y procesos de auditoría en la Industria de Dispositivos Médicos. - Supervisores, planners y coordinadores: Que lideran equipos de producción, calidad y logística, garantizando la planificación eficiente, el cumplimiento de estándares y el flujo continuo de operaciones.