Adium: Medio siglo de expansión regional y una cultura que marca la diferencia

Con presencia en 18 mercados de Latinoamérica, la farmacéutica consolida una identidad regional gracias a un proceso de transformación cultural. Gisel Espinosa, VP de Recursos Humanos de Adium Latam, destaca el papel de los valores compartidos, el liderazgo y el desarrollo del talento como pilares para sostener el crecimiento y competir en un mercado complejo y diverso.

Por E&N Brand Lab para Adium Por más de medio siglo, Adium ha consolidado una importante presencia en América Latina. La compañía familiar ya tiene una huella que abarca 18 países y ha logrado consolidarse como multilatina, con más de 7.300 colaboradores, de los que más de 600 son de Centroamérica y el Caribe. Gisel Espinosa, VP de Recursos Humanos para Latam, es la responsable del proceso de transformación cultural del grupo farmacéutico, una ruta iniciada en 2017 que le ha permitido a la organización ampliar su presencia. “Me tocó liderar el proceso de transformación cultural de la organización (...) mi estrategia en ese momento fue centrarme no en lo que teníamos diferente, sino en aquellas cosas que teníamos en común”. Bajo su liderazgo, se redefinieron los valores corporativos: ser hacedores, la adaptabilidad al cambio, la integridad y la pasión por lo que hacen. “Una de las fortalezas que veía cuando viajaba en toda la región era que no importaba si yo estaba en Panamá, Costa Rica, Chile o Brasil. Esos valores eran compartidos por la organización. Así empezamos a generar todo este proceso de transformación cultural, apoyándonos en estos valores que hasta hoy son nuestros grandes pilares para seguir evolucionando”, describe.

DESARROLLO PROFESIONAL

Espinosa destaca que Adium se enfoca en el desarrollo de las personas para generar las capacidades que la compañía y el mercado requieren y así acompañar todos los cambios, además de forjar el liderazgo para acompañar a las personas. Destaca casos como la creación de la Escuela de Liderazgo y de otras iniciativas desarrolladas para potenciar el talento. “A nivel organizacional, necesitamos seguir fortaleciendo cuatro grandes habilidades para sostener nuestro crecimiento: aprender, desaprender y reaprender con agilidad para innovar y mejorar; asumir la responsabilidad por nuestros resultados, decisiones e impacto; impulsar el desarrollo de quienes nos rodean como expresión de nuestra pasión; y actuar con integridad, respeto y confianza, bases indispensables para una verdadera colaboración”. La compañía cuenta además con un programa de Leader Coach y uno corporativo llamado Exponential Learning for Excellence, además de mentorías y coaching ejecutivo. “Hemos ido creando distintos procesos. Ahora tendremos otro programa de mentores que va a toda la organización”, resume la VP de Recursos Humanos de la empresa, subrayando que el aprendizaje y la capacitación son herramientas para adaptar el mindset frente a cambios rápidos. Añade que hay un concepto muy importante para Adium: el valor de las personas. “Creo que cada colaborador que viene a trabajar con nosotros comprende que el clima organizacional es una ventaja competitiva y una vez que las personas ingresan, ese buen clima lo viven en la práctica”, destaca Espinosa. “Hay mucho compromiso que viene precisamente de este espíritu de creer y saber que son las personas las que hacen la diferencia. Eso se transmite desde el liderazgo de recursos humanos y ese es el objetivo que guía nuestro trabajo todos los días, y los resultados comienzan a demostrarlo. Más allá de los indicadores financieros, vemos una rotación saludable, relaciones de trabajo sólidas y un entorno donde los conflictos son la excepción y no la regla. Todo esto confirma que estamos construyendo una cultura laboral sana y positiva”.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DATOS

En paralelo al desarrollo del talento, la agenda empresarial de Adium incorpora con fuerza la transformación digital. Para Espinosa, la digitalización ya no es opcional: “es fundamental para poder acompañar todo el proceso que vive el mundo. La digitalización ya es una realidad dentro de las organizaciones. Nuestro reto es acompañar a los colaboradores para que desarrollen las capacidades que necesitan y puedan aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece este entorno”. La compañía ya incorpora herramientas basadas en Inteligencia Artificial para optimizar procesos y apoyar decisiones: chatbots, Copilot en tareas diarias y una plataforma que ayudará a construir planes de desarrollo para los colaboradores. Para Espinosa, el valor de la IA radica en liberar tiempo de tareas operativas para que las personas agreguen valoren análisis y toma de decisiones: “Hoy existen muchas tareas repetitivas y operativas que consumen tiempo valioso y limitan la posibilidad de dedicar más espacio al análisis y a la toma de decisiones estratégicas. Por eso, el camino está en aprovechar la tecnología como un habilitador, sin perder de vista que las personas seguirán siendo el centro de todo”.

PERFIL

Gisel Espinosa es una profesional con más de 20 años de experiencia liderando áreas vinculadas a la gestión de personas en la región de Latinoamérica. En los últimos 10 años, ha tenido roles de liderazgo en la industria farmacéutica y desde el 2022 ocupa la posición de Vicepresidenta de Recursos Humanos de Adium en Latinoamérica. En esta posición lidera una estrategia que pone el talento, el propósito y la diversidad en el centro del negocio, en una organización que tiene presencia en 18 países y cuenta con más de 7.300 colaboradores. A lo largo de su carrera ha liderado procesos de transformación cultural, gestión del cambio, desarrollo organizacional y coaching grupal y ejecutivo. 18 países Presencia de Adium. La empresa tiene plantas productivas en cinco países. +7.300 Empleos genera la compañía farmacéutica, más de 600 están en Centroamérica y el Caribe. "LA CULTURA PARA NOSOTROS ES LA CLAVE PARA ATRAER, RETENER Y TRABAJAR CON ESE TALENTO Y GENERAR ESE COMPROMISO.TENEMOS UN GRAN OBJETIVO: CONVERTIRNOS EN LÍDERES EN TODA LA REGIÓN, EN TODA AMÉRICA LATINA”. Gisel Espinosa, Vicepresidenta de Recursos Humanos de Adium.

PRESENCIA REGIONAL Y TALENTO LOCAL: LA ESTRATEGIA DE ADIUM EN LA REGIÓN

Adenir Landim, Directora de Recursos Humanos de Adium en Centroamérica y Caribe, describe a Centroamérica como una región cálida, abierta e inclusiva que la compañía replica desde su sello corporativo, sin perder la sensibilidad hacia la idiosincrasia local. En el Caribe la firma tiene presencia en países como Jamaica, Trinidad, Aruba y República Dominicana, lo que refuerza su carácter multinacional en la región. En la región, Adium tiene presencia en Panamá desde la década de 1990, un país que funciona como hub regional para llegar a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Frente al reto de recursos humanos, Landim identifica la competencia por el mejor talento y la necesidad de crear ambientes laborales que combinen desafío y acogida. “Tenemos un turnover por debajo del 9%”, señala como indicador de retención, y vincula ese resultado a políticas internas orientadas al desarrollo y bienestar del personal. La directora destaca el reciente logro de la certificación Great Place To Work como un reconocimiento externo de una realidad que ya percibían internamente. Ese sello, junto con programas locales de capacitación y bienestar, alimenta la marca empleadora y facilita el objetivo de crecer hasta posicionarse como número uno en la región.