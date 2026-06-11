AES El Salvador: Sostenibilidad que transforma energía en desarrollo

El liderazgo de AES El Salvador dentro del sector energético evidencia una trayectoria sostenida, en la que la innovación, la responsabilidad ambiental y la creación de valor para el país han jugado un papel clave.

Por E&N Brand Lab para AES El Salvador La sostenibilidad se ha convertido en un elemento clave para responder a los desafíos del sector eléctrico, la eficiencia operativa y la acción en beneficio del medio ambiente. En ese contexto, AES El Salvador ha integrado la sostenibilidad como parte de su visión de negocio, conectando innovación, modernización, impacto y compromiso con soluciones concretas para el país. Así, en los últimos años, la empresa ha impulsado, a través de su División Distribución, un plan de digitalización tecnológica con una inversión superior a los US$67 millones, orientado a modernizar la infraestructura operativa y comercial de sus empresas distribuidoras: AES CAESS, AES CLESA, AES EEO y AES DEUSEM. En 2025, este proceso marcó un hito con la implementación del Sistema Avanzado de Gestión de la Distribución (ADMS) y del Ecosistema de Clientes de AES (ACE), plataformas que centralizan y fortalecen la gestión operativa y comercial de la compañía, al permitir una operación más integrada y con mayor capacidad de monitoreo y respuesta. A estos avances se suma la expansión de su Sistema Avanzado de Medición Inteligente (AMI), que incorpora capacidades de lectura, notificación y gestión remota del servicio.

INNOVACIÓN AL SERVICIO DE LOS SALVADOREÑOS

La evolución hacia un nuevo modelo digital de atención permitió a AES lanzar a inicios de este año su nueva aplicación móvil, para que sus clientes puedan gestionar su servicio eléctrico de forma rápida y segura, sin necesidad de acudir a una oficina. Para la compañía, la sostenibilidad también se expresa en el impulso de una matriz energética más verde. Por ello, a través de su División Generación, AES opera actualmente 16 plantas: 15 solares y una a base de biogás, que en 2025 evitaron la emisión de más de 230 mil toneladas de C02₂. Además, como parte de su continua apuesta por un futuro renovable, la empresa construye Santa Ana IV, una planta solar de 55 MW cuya entrada en operación, estimada para este año, fortalecerá la posición de AES como uno de los principales productores de energía solar del país. Asimismo, proyectos como AES Meanguera del Golfo reflejan su capacidad de innovación, al combinar energía solar y almacenamiento con baterías para brindar electricidad libre de carbono 24/7 a las comunidades isleñas del Golfo de Fonseca, en el oriente del territorio. Estas acciones han contribuido a fortalecer el posicionamiento de AES El Salvador en estudios y reconocimientos asociados a reputación corporativa, sostenibilidad y marca empleadora. Su presencia constante en rankings empresariales y su liderazgo dentro del sector energético evidencian una trayectoria sostenida, en la que la innovación, la responsabilidad ambiental y la creación de valor para El Salvador forman parte de una misma visión empresarial.

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