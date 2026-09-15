AGRISAL: Cinco generaciones, un legado familiar con visión de futuro

Por E&N Brand Lab para AGRISAL

En una empresa familiar, trascender el paso del tiempo exige más que preservar una historia. Implica desarrollar la capacidad de evolucionar sin perder los principios que dieron origen al negocio. En AGRISAL, esa premisa ha acompañado sus 120 años de trayectoria y cinco generaciones de una familia accionista que aprendió a interpretar los cambios del entorno y convertirlos en oportunidades.

En esta visión, la profesionalización de los miembros de la familia ha resultado fundamental para que AGRISAL crezca y se diversifique. “La visión de largo plazo de una empresa familiar se fortalece cuando se combina con estructuras sólidas, conocimiento especializado y equipos profesionales”, asegura Eduardo Quiñónez, Presidente del Grupo.

En los años 90, la empresa familiar suscribió un protocolo que marcó un paso importante en la profesionalización de sus estructuras de gobierno. “Incorporamos tres miembros externos a la Junta Directiva y, posteriormente, se dio la incorporación de un Director Ejecutivo externo a la familia, lo que nos permitió elevar los perfiles y exigencias de las posiciones gerenciales”, refuerza Quiñónez.

En este sentido, una de las responsabilidades clave para la junta de accionistas es preparar a las nuevas generaciones para ejercer como accionistas responsables. Por ello, la preparación constante se ha vuelto parte de la esencia de la organización, siempre con la mirada puesta en desarrollar competencias no tradicionales —liderazgo emocional, compromiso, empatía—, para generar crecimiento sostenible y un entorno de armonía y colaboración.

“Hoy contamos con una estructura donde la visión de los accionistas, la dirección estratégica de la Junta Directiva y la capacidad de ejecución de un equipo profesional se complementan”, sostiene el Presidente.

Christina Murray, Presidente de la Junta de Accionistas, explica que esa capacidad constituye uno de los rasgos esenciales del grupo. “Esa perseverancia, esa capacidad de identificar oportunidades y tomarlas, ese espíritu de transformación constante se refleja en el ADN de nuestro fundador, Don Rafael Meza Ayau”, a quien ella destaca como un líder visionario que desembarcó en El Salvador proveniente de Guatemala, superando dificultades de todo tipo y que tuvo la visión de fundar la primera cervecería del país.

Murray destaca que esa misma capacidad de transformación se reflejó un siglo después, en su padre, Roberto Murray Meza, quien vio el momento oportuno para cambiar el rumbo de la empresa e incursionar en nuevos negocios, como bienes raíces y hotelería.

El crecimiento de una empresa familiar demanda evolucionar la manera en que sus miembros participan en el negocio. En AGRISAL, tres generaciones —la tercera, cuarta y quinta— aportan al desarrollo de la organización desde una perspectiva diferente. Los de mayor trayectoria ofrecen memoria, experiencia y contexto; los más jóvenes incorporan nuevos intereses y formas de comprender los negocios.

“El ADN del grupo —nuestros valores, principios e historia empresarial—se narra a las nuevas generaciones a través del esfuerzo y la coordinación del Consejo Familiar, las iniciativas de la Fundación Rafael Meza Ayau y la capacitación a los miembros de nuestras juntas directivas”, explica Murray.