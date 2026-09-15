AGRISAL: Cinco generaciones, un legado familiar con visión de futuro

Por E&N Brand Lab para AGRISAL
En una empresa familiar, trascender el paso del tiempo exige más que preservar una historia. Implica desarrollar la capacidad de evolucionar sin perder los principios que dieron origen al negocio. En AGRISAL, esa premisa ha acompañado sus 120 años de trayectoria y cinco generaciones de una familia accionista que aprendió a interpretar los cambios del entorno y convertirlos en oportunidades.
En esta visión, la profesionalización de los miembros de la familia ha resultado fundamental para que AGRISAL crezca y se diversifique. “La visión de largo plazo de una empresa familiar se fortalece cuando se combina con estructuras sólidas, conocimiento especializado y equipos profesionales”, asegura Eduardo Quiñónez, Presidente del Grupo.
En los años 90, la empresa familiar suscribió un protocolo que marcó un paso importante en la profesionalización de sus estructuras de gobierno. “Incorporamos tres miembros externos a la Junta Directiva y, posteriormente, se dio la incorporación de un Director Ejecutivo externo a la familia, lo que nos permitió elevar los perfiles y exigencias de las posiciones gerenciales”, refuerza Quiñónez.
En este sentido, una de las responsabilidades clave para la junta de accionistas es preparar a las nuevas generaciones para ejercer como accionistas responsables. Por ello, la preparación constante se ha vuelto parte de la esencia de la organización, siempre con la mirada puesta en desarrollar competencias no tradicionales —liderazgo emocional, compromiso, empatía—, para generar crecimiento sostenible y un entorno de armonía y colaboración.
“Hoy contamos con una estructura donde la visión de los accionistas, la dirección estratégica de la Junta Directiva y la capacidad de ejecución de un equipo profesional se complementan”, sostiene el Presidente.
Christina Murray, Presidente de la Junta de Accionistas, explica que esa capacidad constituye uno de los rasgos esenciales del grupo. “Esa perseverancia, esa capacidad de identificar oportunidades y tomarlas, ese espíritu de transformación constante se refleja en el ADN de nuestro fundador, Don Rafael Meza Ayau”, a quien ella destaca como un líder visionario que desembarcó en El Salvador proveniente de Guatemala, superando dificultades de todo tipo y que tuvo la visión de fundar la primera cervecería del país.
Murray destaca que esa misma capacidad de transformación se reflejó un siglo después, en su padre, Roberto Murray Meza, quien vio el momento oportuno para cambiar el rumbo de la empresa e incursionar en nuevos negocios, como bienes raíces y hotelería.
El crecimiento de una empresa familiar demanda evolucionar la manera en que sus miembros participan en el negocio. En AGRISAL, tres generaciones —la tercera, cuarta y quinta— aportan al desarrollo de la organización desde una perspectiva diferente. Los de mayor trayectoria ofrecen memoria, experiencia y contexto; los más jóvenes incorporan nuevos intereses y formas de comprender los negocios.
“El ADN del grupo —nuestros valores, principios e historia empresarial—se narra a las nuevas generaciones a través del esfuerzo y la coordinación del Consejo Familiar, las iniciativas de la Fundación Rafael Meza Ayau y la capacitación a los miembros de nuestras juntas directivas”, explica Murray.
"120 AÑOS DE HISTORIA NOS HAN DADO LA EXPERIENCIA PARA EVOLUCIONAR, LA VISIÓN PARA ANTICIPARNOS Y LA DETERMINACIÓN PARA SEGUIR REDISEÑANDO EL FUTURO”.
Eduardo Quiñónez, Presidente de Grupo AGRISAL
DIVERSOS ROLES QUE UNEN PROPÓSITOS
Otro de los pilares del modelo de AGRISAL es la claridad en los roles. Christina Murray destaca que no es lo mismo ser miembro de la familia, accionista, director o ejecutivo.
Explica que cada posición tiene responsabilidades distintas y diferenciadas. En su caso, la empresa está integrada por la Junta de Accionistas, la Junta Directiva y el Consejo Familiar. La Junta de Accionistas vela por los intereses de los accionistas, la propiedad y su visión, y dicta los lineamientos estratégicos de largo plazo del grupo; la Junta Directiva dirige y supervisa estratégicamente la empresa; y el Consejo Familiar fomenta la cohesión, preserva los valores, desarrolla el capital social y mantiene vivo el legado familiar.
“Una buena gobernanza significa contar con una estructura ordenada, con roles y reglamentos claros. Esto nos permite diferenciarlos ámbitos de familia, propiedad y empresa, manteniendo alineación para tomar decisiones en el momento oportuno y visión unificada”, concluye.
La primera parte de la historia de AGRISAL estuvo vinculada a la industria cervecera, teniendo entre sus primeros grandes hitos la fusión de La Constancia y Cervecería Polar, un modelo empresarial que perduró durante cerca de un siglo donde destacó la modernización de la cervecería, la incorporación de líneas de producción de bebidas gaseosas y agua, y la diversificación a otros negocios.
Un siglo después, el contexto cambió. La dinámica competitiva nacional e internacional llevó a la organización a vender el negocio de bebidas y comenzar una nueva etapa de diversificación. Así, durante los últimos 20 años AGRISAL ha construido un robusto portafolio que incluye centros comerciales, vivienda, hotelería, energía renovable y desarrollos turísticos.
“Después de 120 años, una de las fortalezas de AGRISAL ha sido saber interpretar el momento, reconocer las oportunidades y tener la determinación para evolucionar”, finaliza Quiñónez.
PLAN DE DESARROLLO
El plan de desarrollo de AGRISAL está tomando forma a través de una cartera diversificada de inversiones en El Salvador. El Grupo continúa fortaleciendo Plaza Mundo (un ecosistema que integra comercio, servicios, entretenimiento y espacios de encuentro), presente en Soyapango, Apopa y Usulután, y su siguiente paso llevarlo a Ahuachapán, en el occidente del país.
En paralelo amplían su participación en energías renovables, mientras otra gran apuesta para el futuro será un desarrollo turístico de gran escala.
PROPÓSITO QUE TRASCIENDE
AGRISAL impulsa comunidades prósperas, humanas y sostenibles. Su visión busca que cada inversión contribuya a transformar positivamente el entorno donde opera, integrando sostenibilidad y desarrollo económico a través del trabajo de la Fundación Rafael Meza Ayau en educación, empleabilidad y fortalecimiento de capacidades.
NUEVAS CAPACIDADES, NUEVOS NEGOCIOS
AGRISAL está evolucionando hacia negocios y ecosistemas cada vez más integrados. El Grupo concibe proyectos donde pueden converger comercio, vivienda, hospitalidad, energía, servicios, bienestar y nuevas experiencias.
La empresa cuenta con equipos profesionales y estructuras autónomas, mientras sus líderes conectan distintas áreas para identificar oportunidades, comprender mercados y responder a las características de cada territorio.
A esto se suma un cambio en materia de talento: hoy conviven generaciones X y millennials, mientras la generación Z se incorpora al mercado laboral con nuevas capacidades y expectativas.
“Creamos espacios para explorar nuevas oportunidades. A través de SNBX impulsamos innovación y emprendimiento con nuevas generaciones, y con Crecenta exploramos oportunidades alrededor de la economía plateada”, destaca Eduardo Quiñónez.
"LA CONTINUIDAD DE UNA EMPRESA FAMILIAR NO SOLO DEPENDE DE QUE EL NEGOCIO CREZCA, SINO DE QUE CADA GENERACIÓN ESTÉ PREPARADA PARA ACOMPAÑAR SU EVOLUCIÓN, PRESERVAR LO QUE NOS UNE Y CONSTRUIR SOBRE EL LEGADO RECIBIDO”.
Christina Murray, Presidente de la Junta de Accionistas de Grupo AGRISAL