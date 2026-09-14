Marco Antonio Padilla: Impulsor de modernización y transformación digital del RAP

Por E&N Brand Lab para RAP

Recibir el reconocimiento “Trayectoria que inspira 2026” es para el ingeniero Marco Antonio Padilla un testimonio del esfuerzo colectivo de todo el equipo del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) y de la confianza depositada de sus afiliados y empresas aportantes. A lo largo de su trayectoria ha destacado como profesional y ejecutivo en gestión estratégica, financiera e institucional y hoy como gerente general del RAP impulsó su modernización operativa, la solidez financiera y la transformación digital, posicionándolo como un referente de respaldo financiero y desarrollo social en Honduras.

Sus valores se enmarcan en la integridad, la transparencia, la empatía y la excelencia orientada a los resultados. Predica y actúa con un liderazgo efectivo fundamentado en la vocación de servicio, sobre todo porque opera en una organización que administra recursos de afiliados y busca hacerlo con la máxima prudencia financiera y visión estratégica para transformar vidas.

Como gerente del RAP, su rol es vital para que la organización evolucione, se diversifique y fortalezca sus fondos de ahorro, reserva laboral, vivienda e inclusión financiera.

“Entre los hitos clave que hemos impulsado destacan la modernización tecnológica y transformación digital de nuestras operaciones, la optimización de los rendimientos de los fondos administrados para maximizar el valor entregado a los trabajadores, y la consolidación de alianzas que facilitan el acceso a vivienda, crédito e inversión social para la familia hondureña”, dice.

Padilla es consciente que su impacto trasciende lo financiero, ya que impulsan el bienestar de las familias mediante el financiamiento de casas, el acceso a soluciones financieras oportunas y el acompañamiento permanente a las empresas y trabajadores para asegurar su crecimiento y estabilidad socioeconómica.

“La resiliencia se consolida como una característica vital, desde nuestra organización, navegamos entornos regulatorios, económicos y de mercado cambiantes, lo que exige una adaptabilidad constante. El mayor aprendizaje para mí ha sido la importancia de la prudencia en la gestión de riesgos y la capacidad de mantener el enfoque en la misión institucional, transformando la incertidumbre en oportunidades de innovación”, señala.

Padilla espera consolidar en los próximos años al RAP como la institución financiera privada de interés social más moderna, inclusiva y eficiente, impulsando la innovación financiera, la transformación digital total y la máxima rentabilidad de las aportaciones de sus afiliados.

Quiere dejar como legado una institución sólida, transparente y cercana a la gente, que sirva de modelo para el ecosistema empresarial hondureño de eficiencia financiera y bienestar de las familias.