Evolucionar sin perder la esencia: la fórmula de Paill para trascender

Por E&N Brand Lab para Paill
Paill nació en 1992, a partir de la visión de doña Conchita Contreras, quien creó la compañía con la convicción de contribuir al cuidado dela salud humana mediante medicamentos de calidad elaborados en El Salvador.
En esa etapa inicial, Héctor y Miguel —dos de sus cuatro hijos— fueron piezas clave para sentar las bases técnicas del laboratorio. Tras más de tres décadas de trayectoria, la firma ha trascendido consolidando su presencia en Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Haití, República Dominicana, Venezuela y Estados Unidos.
Detrás de esta expansión se encuentra una sólida filosofía directiva basada en el rigor y la preparación constante. La integración de los cuatro hijos de los fundadores a la gestión de la empresa familiar ocurrió en distintos momentos: mientras Héctor y Miguel acompañaron los primeros años, Marco y Carolina se sumaron posteriormente, tras haber desarrollado parte de su formación y experiencia profesional en Estados Unidos. En este proceso, el padre de los cuatro, el doctor Héctor Escobar, químico de profesión, también acompañó a la familia como asesor.
En marzo de 2026, Carolina Escobar de Fiallos asumió la Dirección Ejecutiva de Paill por segunda ocasión. La empresaria enfatiza que el relevo generacional y el liderazgo ejecutivo responden a criterios estrictos de preparación y mérito. “En una empresa familiar, ocupar un espacio de liderazgo no debe entenderse como un derecho adquirido, sino como una oportunidad que se construye con conocimiento, experiencia y resultados”.
Su trayectoria en la empresa inició en 2006 como Gerenta Administrativa, luego asumió la Vicepresidencia Administrativa Financiera, puestos que le permitieron conocer distintas áreas antes de llegar a la Dirección Ejecutiva. Ahora, su gran desafío es definir el futuro de Paill, en qué mercados crecer y qué productos priorizar. “La decisión estratégica está en cómo construir sobre las bases establecidas hace más de tres décadas y asegurar la generación de valor para los siguientes años”, explica.
Eso significa impulsar una operación cada vez más eficiente, ampliar la capacidad productiva y mantener la calidad como principios no negociables.
CERCANÍA E INNOVACIÓN
Escobar de Fiallos reconoce que la fórmula del éxito ha sido mantener la cercanía y destaca que hay colaboradores con más de 20 años de trayectoria en la empresa acompañando directamente su desarrollo, quienes no solo aportan experiencia, sino también un sentido de familia extendida que acompaña al desarrollo de Paill.
A esa base humana se suma una inversión estratégica en tecnología para modernizar infraestructura y maquinaria a fin de ampliar la capacidad operativa y responder a las exigencias de la industria, pero sin perder su esencia.
Con mayor acceso a información y tecnología, Paill incorpora también a nuevas generaciones de profesionales con distintas perspectivas y formas de trabajar, ya que operan en una industria en la que la regulación evoluciona continuamente.
“Evolucionar no implica alejarnos de nuestra identidad, sino encontrar nuevas formas de hacer las cosas manteniendo aquello que ha dado solidez a la empresa a lo largo del tiempo”, finaliza Escobar de Fiallos.
VALORES
Ética, compromiso, perseverancia y confianza, son algunos de los valores que han sostenido a Paill desde su fundación. La calidad ha sido el hilo conductor de su forma de trabajar, junto con la excelencia operativa y el propósito de cuidar la salud de las personas.
Esta forma de hacer empresa también refleja el legado familiar sobre el que se construyó Paill y ha guiado su manera de afrontar los desafíos con coherencia y generar valor para la sociedad.
"LA CALIDAD HA SIDO EL HILO CONDUCTOR DE NUESTRAFORMA DE TRABAJAR. ESTÁ PRESENTE EN CADA ETAPA DE NUESTROS PROCESOS Y EN LOS MEDICAMENTOS QUE ELABORAMOS, JUNTO CON LA EXCELENCIA OPERATIVA Y NUESTRO PROPÓSITO DE CUIDAR LASALUD DE LASPERSONAS” .
Carolina Escobar de Fiallos, Directora Ejecutiva de Paill