Evolucionar sin perder la esencia: la fórmula de Paill para trascender

Por E&N Brand Lab para Paill

Paill nació en 1992, a partir de la visión de doña Conchita Contreras, quien creó la compañía con la convicción de contribuir al cuidado dela salud humana mediante medicamentos de calidad elaborados en El Salvador.

En esa etapa inicial, Héctor y Miguel —dos de sus cuatro hijos— fueron piezas clave para sentar las bases técnicas del laboratorio. Tras más de tres décadas de trayectoria, la firma ha trascendido consolidando su presencia en Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Haití, República Dominicana, Venezuela y Estados Unidos.

Detrás de esta expansión se encuentra una sólida filosofía directiva basada en el rigor y la preparación constante. La integración de los cuatro hijos de los fundadores a la gestión de la empresa familiar ocurrió en distintos momentos: mientras Héctor y Miguel acompañaron los primeros años, Marco y Carolina se sumaron posteriormente, tras haber desarrollado parte de su formación y experiencia profesional en Estados Unidos. En este proceso, el padre de los cuatro, el doctor Héctor Escobar, químico de profesión, también acompañó a la familia como asesor.

En marzo de 2026, Carolina Escobar de Fiallos asumió la Dirección Ejecutiva de Paill por segunda ocasión. La empresaria enfatiza que el relevo generacional y el liderazgo ejecutivo responden a criterios estrictos de preparación y mérito. “En una empresa familiar, ocupar un espacio de liderazgo no debe entenderse como un derecho adquirido, sino como una oportunidad que se construye con conocimiento, experiencia y resultados”.

Su trayectoria en la empresa inició en 2006 como Gerenta Administrativa, luego asumió la Vicepresidencia Administrativa Financiera, puestos que le permitieron conocer distintas áreas antes de llegar a la Dirección Ejecutiva. Ahora, su gran desafío es definir el futuro de Paill, en qué mercados crecer y qué productos priorizar. “La decisión estratégica está en cómo construir sobre las bases establecidas hace más de tres décadas y asegurar la generación de valor para los siguientes años”, explica.

Eso significa impulsar una operación cada vez más eficiente, ampliar la capacidad productiva y mantener la calidad como principios no negociables.