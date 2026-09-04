Agua Pura Salvavidas y Fundecán lanzan campaña de prevención del cáncer de mama

Por E&N Brand Lab

Agua Pura Salvavidas y Fundecán presentan la campaña de prevención del cáncer de mama: “Las mismas manos que cuidan, también pueden salvar vidas, hazte el autoexamen”, una iniciativa que se desarrollará durante septiembre y octubre en todo el país para promover la detección temprana de esta enfermedad mediante la práctica del autoexamen. Como parte de esta iniciativa, que cumple 14 años de trabajo conjunto, ambas organizaciones impulsarán acciones de concientización a través de medios de comunicación, camiones repartidores, materiales informativos y productos emblemáticos de Agua Pura Salvavidas con tapas rosadas, llevando un mensaje de prevención a miles de hogares guatemaltecos.

La campaña forma parte del compromiso permanente de Agua Pura Salvavidas con la salud y el bienestar de los guatemaltecos, respaldando la labor que Fundecán realiza para promover la educación, prevención y detección temprana del cáncer de mama en Guatemala.

Este año la iniciativa dio inicio con el patrocinio de la Carrera Fundecán Salvavidas, actividad que reunió a miles de participantes y superó la meta propuesta. Durante septiembre y octubre, la campaña se fortalecerá con presencia en diversos medios de comunicación y con la distribución de productos especiales de Agua Pura Salvavidas. Los consumidores encontrarán el emblemático garrafón con tapa rosada y la presentación de 20 onzas con tapa rosada y etiqueta informativa conmemorativa, disponibles a nivel nacional. Además, se distribuirán volantes informativos con los pasos para realizar correctamente el autoexamen, convirtiendo cada producto en un recordatorio constante sobre la importancia del cuidado personal y la prevención.

“La campaña nos recuerda que las manos que diariamente protegen acompañan y cuidan a quienes amamos también pueden ayudarnos a cuidar nuestra propia salud. Queremos motivar a las mujeres guatemaltecas a dedicar unos minutos a realizarse el autoexamen y conocer su cuerpo”, expresó Claudia Lara, Gerente de División Estratégica de Agua Pura Salvavidas.

“Desde hace nueve décadas hemos promovido la salud y la vida de los guatemaltecos. Por ello, continuamos impulsando iniciativas que generen conciencia sobre la detección temprana, porque actuar a tiempo puede marcar una diferencia significativa”, agregó Lara.

De acuerdo con Fundecán, el cáncer de mama continúa siendo una de las principales amenazas para la salud de las mujeres guatemaltecas. La organización destaca que una detección temprana puede incrementar considerablemente las probabilidades de tratamiento exitoso y recuperación.

“Gracias al apoyo constante de Agua Pura Salvavidas, podemos ampliar nuestros programas de concientización y continuar apoyando a mujeres de escasos recursos que necesitan tratamiento. Esta alianza nos permite llegar a comunidades donde nuestro mensaje de prevención es más necesario que nunca”, afirmó Isabel Herbruger, presidenta de Fundecán.

La campaña también busca reconocer el papel de las mujeres que dedican gran parte de su tiempo al cuidado de sus familias, recordándoles que su bienestar es igualmente importante. Bajo el mensaje “Las mismas manos que cuidan, también pueden salvar vidas”, Agua Pura Salvavidas y Fundecán invitan a la población a adoptar la prevención como un acto de amor propio y responsabilidad.

“Las campañas de educación y prevención ayudan a que más personas comprendan que el cáncer de mama puede detectarse oportunamente. El autoexamen es una práctica sencilla que puede contribuir a salvar vidas cuando se convierte en un hábito constante”, añadió Herbruger.

Para obtener más información sobre los programas y actividades de Fundecán, los interesados pueden visitar www.fundecan.org o comunicarse al teléfono 2228-6202.