Arroz Progreso: Una marca con propósito que alimenta a Honduras

Por E&N Brand Lab para Grupo Baprosa

Para liderar un mercado en constante cambio, Arroz Progreso evoluciona junto a sus consumidores. A través de una conexión más estrecha y estrategias innovadoras, la marca reafirma su compromiso de ser la elección número uno en las mesas de Honduras.

Giselle Hawit, directora de mercadeo de la marca, explica que innovar, fortalecer su presencia digital y generar un contenido cada vez más valioso y cercano para los diferentes segmentos de la población, son algunas de las estrategias que impulsan para calar en la mente de los consumidores.

“Diseñar medios digitales para mejorar y atender de una manera más eficiente a nuestros clientes, adoptar prácticas sostenibles y la generación de experiencias de marca memorables a través de las diversas dinámicas y campañas emblemáticas que llevamos a cabo, son pasos fundamentales para seguir consolidando nuestra posición de liderazgo, con un enfoque estratégico centrado en la satisfacción y lealtad del consumidor”, explica.

Arroz Progreso es una marca con propósito, que transmite valores de una manera genuina: “No sólo alimentamos a las familias, también desarrollamos programas e iniciativas sociales apoyando la educación y reforzando la alimentación nutritiva para lograr los sueños y metas de nuestros niños”, destaca Hawit.

A través de su campaña “De Regreso a Clases”, Arroz Progreso entrega kits de útiles escolares a estudiantes, con un impacto positivo en la comunidad haciendo donaciones a las escuelas y con programas de alimentación. En el ámbito digital, también se desarrolla una promoción que permite a participantes de distintas ciudades del país poder ganar estos certificados de útiles escolares, ampliando el alcance de la ayuda.

Gracias a la alta aceptación y participación de los usuarios, y a su enfoque en apoyar a familias de escasos recursos en la compra de útiles escolares para sus hijos, esta campaña se ha consolidado como parte del programa de responsabilidad social de la marca. Desde su inicio en 2020, se ha convertido en una de las iniciativas más importantes de Arroz Progreso.