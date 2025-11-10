Atlántida Capital: Pionera y líder en fondos de inversión en el mercado salvadoreño

Por E&N Brand Lab para Atlántida Capital

Atlántida Capital es una gestora de fondos de inversión, constituida en 2016, que administra fondos abiertos y cerrados con activos superiores a los US$627 millones. La Gestora es pionera en el mercado salvadoreño al iniciar las operaciones del primer Fondo Inmobiliario y al desarrollar Fondos de Capital de Riesgo.

Atlántida Capital es parte del Grupo Financiero Atlántida que tiene presencia en El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Belice, Ecuador y España. Actualmente administra ocho fondos con diferentes niveles de riesgo y sofisticación, como tres fondos de inversión abierto (Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo, Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo y el nuevo Fondo de Inversión Abierto Atlántida Renta Mixta), además de cinco fondos de inversión cerrados (Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progresa+; Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida; Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial+; Fondo de Inversión Cerrado Financiero Atlántida Renta Variable y Fondo de Inversión Cerrado Financiero Atlántida Renta Variable II).

Atlántida Capital es liderada por Javier Mayora Re, quien cuenta con más de treinta años de experiencia en los mercados de capitales. A lo largo de su trayectoria, ha dirigido diversas instituciones del sector financiero y bursátil salvadoreño, y se desempeñó como Gerente General de la Bolsa de Valores de El Salvador.

Mayora Re es licenciado en Ciencias Jurídicas, Abogado y Notario de la República de El Salvador, y Máster en Administración de Empresas. Cuenta con especialización en Finanzas. Es Gerente General y Administrador de Inversiones.

OFERTA DE INVERSIONES DE ATLÁNTIDA CAPITAL

► FONDO ABIERTO DE LIQUIDEZ:

• Hasta un 4.62% de rendimiento promedio anualizado.

• Aporte inicial desde: $1,000.00

• Aportes posteriores desde: $100.00

• Permanencia mínima: 5 días hábiles.

• Portafolio diversificado más del 80% en el sector privado.

► FONDO ABIERTO DECRECIMIENTO:

• Hasta un 6.60% de rendimiento promedio anualizado.

• Aporte inicial desde: $500.00

• Aportes posteriores desde: $100.00

• Permanencia mínima: 180 días.

• Portafolio diversificado más del 75% en el sector privado.

► FONDO CERRADO INMOBILIARIOPROGRESA+:

• Hasta un 9.21% de rendimiento promedio anualizado.

• Aporte inicial desde: $50K.

• Permanencia sugerida: 5 años.

• Portafolio diversificado en 21 inmuebles en sectores como: comercio, industria, etc.

► FONDO CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO EMPRESARIAL+:

• Hasta un 9.30 % de rendimiento promedio anualizado.

• Permanencia sugerida: 5 años.

• Portafolio diversificado en sectores como: telecomunicaciones, comercio, etc.

• El fondo permite financiar proyectos empresariales que busquen inversión de mediano y largo plazo.

► FONDO ABIERTO DE RENTA MIXTA:

• Hasta un 7.59% de rendimiento promedio anualizado.

• Aporte inicial desde: $100.00.

• Aportes posteriores desde: $100.00.

• Liquidez inmediata: 15 días calendario.

• Portafolio diversificado en 60% en renta fija, 20% en renta variable y 20% en otros.

RESPALDO Y EXPERIENCIA

Más de 1,350 inversionistas respaldan y confían en la experiencia y solidez de Atlántida Capital, consolidándola como una de las gestoras más confiables del mercado salvadoreño.

Para más información sobre la oferta de inversión de Atlántida Capital escanee este código: