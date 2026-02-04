BAC consolida un modelo de banca responsable alineado con estándares globales

Mediante una robusta gobernanza y rigurosidad técnica, la institución incorpora objetivos de sostenibilidad en sus evaluaciones de desempeño y se adhiere a marcos internacionales como los ODS y principios de banca responsable para gestionar su impacto.

Por E&N Brand Lab para BAC BAC ha consolidado su Estrategia de Triple Valor como el eje central de su modelo de negocio en Centroamérica. Este enfoque integra de manera simultánea beneficios económicos, sociales y ambientales, que permean a toda la operación y su oferta de productos. Según Jessica Mora, Chief People & Client Experience Officer, esta alineación permite avanzar hacia un modelo de empresa socialmente responsable, facilitando la identificación y atención de los impactos reales y potenciales para sus grupos de interés. “Esta filosofía está integrada en nuestro modelo de negocio mediante acciones concretas que refuerzan su alineamiento: definimos nuestro propósito corporativo como reimaginar la banca para generar prosperidad en las comunidades donde operamos”, añade. Para asegurar su cumplimiento, se han incorporado objetivos de sostenibilidad en las evaluaciones de desempeño de los ejecutivos y se ha implementado un sistema de gestión integral de riesgos ambientales, climáticos y sociales, respaldado por políticas integradas en los sistemas core y procesos de capacitación permanente en todos los niveles de la organización.

EJES DE ACCIÓN Y GOBERNANZA

BAC refuerza sus planes en tres ejes principales: una Robusta Gobernanza y Estructura, Rigurosidad Técnica y la Definición de su Propósito Corporativo (reimaginar la banca para generar prosperidad en las comunidades donde operan). En gobernanza, se involucra al liderazgo del más alto nivel en el desarrollo de políticas, el aseguramiento de recursos para la gestión y la coordinación de objetivos ambientales y sociales en las evaluaciones de desempeño. En cuanto a la rigurosidad técnica, la organización trabaja en un ejercicio de mejora continua para evaluar impactos, riesgos y oportunidades. Esto permite una priorización de asuntos relevantes alineada con la Agenda Global y los estándares internacionales como: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU; Principios de Banca Responsable (PRB) y la Alianza Bancaria para el Neto Cero (NZBA); Principios de Empoderamiento Económico de la Mujeres WEPs de ONU Mujeres y Estándares de reporte como el Global Reporting Initiative (GRI), SASB y el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD).

EL CLIENTE EN EL CENTRO DE LA ESTRATEGIA

El cliente se sitúa en el centro de la estrategia de BAC a través de una dimensión social amplia. Mora explica que esta incluye Banca Inclusiva Género, Soluciones financieras y no financieras para Mipymes, Inclusión y salud financiera para personas y Alianzas público-privadas. Como resultado de estos esfuerzos, desde el año 2009 se han facilitado más de 18.000 mentorías profesionales y capacitaciones para mujeres en toda la región. Asimismo, se ofrecen herramientas para fortalecerlos modelos de negocio de las Mipymes mediante asesorías técnicas y charlas. Específicamente, los programas de desarrollo empresarial de 2025 permitieron capacitar a más de 19.000 pequeñas y medianas empresas, consolidando un impacto en más de 195.000 Mipymes en los seis países de la región desde 2009. Mora destacó también que BAC mantiene el compromiso de promover hábitos de ahorro, consumo responsable y decisiones de compra informadas, elementos fundamentales para un adecuado uso de servicios y productos financieros para las personas y sus familias. “En BAC aspiramos a masificar la educación financiera digital y fortalecer la inclusión financiera en los países donde operamos. Durante el 2025, capacitamos más de 395.000 personas en educación financiera”.

CREATIVIDAD Y NUEVAS HERRAMIENTAS

BAC tiene el compromiso de impulsar la transición hacia una economía más baja en carbono a través de la promoción de acciones para el desarrollo sostenible y conservación de la riqueza natural de la región. “La gestión ambiental de las huellas operativas en BAC se fundamenta en el principio de ‘empezar por casa’ y de ser consistentes con nuestro propósito corporativo y nuestra estrategia”, destaca Mora. En ese sentido, el BAC se ha propuesto alcanzar la neutralidad de carbono toda su operación, para ello han desarrollado el Sistema Regional de Huellas Ambientales, que integra el 100 % de sus unidades en Centroamérica y que incluyen la medición, reducción, compensación de sus emisiones de carbono; consumo de agua y materiales, así como generación de residuos. “Nuestro Sistema Regional de Huellas Ambientales, estandariza procesos, fortalece la gobernanza del sistema y garantiza la alineación con las mejores prácticas internacionales, principales marcos normativos y estándares globales”, detalla la Chief People & Client Experience Officer de BAC. Añade que como parte de un ejercicio de transparencia y rigurosidad, en 2025, se completó el proceso de verificación externa, a través de una firma internacional experta, con el fin de obtener la certificación en la Norma ISO 14064-3, para su Inventario de Gases de Efecto Invernadero de 2024 en toda la Región. A la fecha, dos de las operaciones, cuentan con reconocimientos por compensar las emisiones de carbono: Carbono Positivo, BAC Guatemala; y Carbono Neutral Plus, BAC Costa Rica.

PIONEROS EN IMPLEMENTAR EL IPMe

BAC fue el primer banco a nivel mundial, en implementar el IPMe: Índice de Pobreza Multidimensional para empresas. Mediante un diagnóstico que incluye una encuesta y entrevistas, ha podido identificar colaboradores en condición de pobreza multidimensional. Para atender los resultados, el banco ha desarrollado el Programa Posibilidades BAC, que ofrece atención integra la sus colaboradores y sus familias, en distintos ámbitos: Salud, Educación, Empleo, Alto endeudamiento, Vivienda, Asesoría legal, entre otros. Solo en 2025, Posibilidades BAC desactivó más de 760 necesidades mediante soluciones como las antes descritas; de manera que más del 80 % de las personas atendidas, mejoraron su calidad de vida.

ESTRATEGIA EN FAVOR DEL CLIMA

BAC está comprometido con aportar al cumplimiento del Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos son algunos de los hitos alcanzados: 1. Implementación de un Modelo de Madurez para la gestión del riesgo climático, alineado a TCFD y ahora a los requerimientos de divulgación de la NIIF S2 de Cambio Climático. 2. Creación de Taxonomía de Finanzas Sostenibles BAC alineada a las más importantes taxonomías internacionales y locales. 3. Marcaje de operaciones de crédito con componente ambiental o climático. 4. Desarrollo de soluciones financieras para facilitar financiamiento de proyectos para energía renovable, construcción sostenible, transporte limpio, agricultura sostenible, entre otros. 5. Acompañamiento con capacitación y asesoría para clientes empresariales en reducción de emisiones de carbono. 6. Identificación de riesgos físicos en el portafolio de operaciones de crédito empresarial.

REIMAGINAR LA BANCA PARA GENERAR PROSPERIDAD

La estrategia de Triple Valor de BAC se sustenta en cinco ejes principales: FINANZAS SOSTENIBLES: soluciones que contribuyen a la inclusión financiera de las personas, la prosperidad y el desarrollo sostenible de las comunidades a las que sirven. CONDUCTA ÉTICA: BAC actúa de forma ética y responsable, incentivando una cultura de transparencia y trato justo con todas las personas con las que se relaciona. CLIMA Y NATURALEZA: BAC impulsa una transición hacia una economía más baja en carbono y que promueva acciones para el desarrollo sostenible de la región. COMUNIDADES: BAC moviliza recursos propios y de terceros para el desarrollo de proyectos que contribuyen a generar impactos positivos en la región. BIENESTAR: Promueve el desarrollo y el bienestar integral de todas las personas con las que se relaciona a lo largo de su cadena de valor.