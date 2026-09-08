BAC impulsa la eficiencia empresarial con tarjetas que ofrecen control de gastos y experiencias exclusivas

Por E&N Brand Lab para BAC
Controlar los gastos corporativos, centralizar los recursos y aprovechar cada desembolso son desafíos recurrentes para las empresas. En respuesta a estas necesidades, BAC fortalece su propuesta de tarjetas empresariales con herramientas digitales y beneficios orientados a facilitar la gestión financiera de los negocios.
Las tarjetas empresariales de BAC están diseñadas para gestionar de manera ágil los gastos de los colaboradores, centralizar el control de los recursos e integrarse con plataformas corporativas. A través de sus canales digitales, los clientes también pueden monitorear las transacciones en tiempo real.
La propuesta incorpora además beneficios que buscan agregar valor a los gastos cotidianos de las empresas. Entre ellos destaca la posibilidad de convertir los consumos empresariales en millas para viajes de negocio, una opción que facilita una planificación más eficiente de los desplazamientos corporativos.
“En BAC estamos comprometidos con impulsar el desarrollo empresarial de la región, por eso, nuestra propuesta de valor integra soluciones adaptadas a diferentes necesidades empresariales, desde herramientas para centralizar gastos corporativos hasta programas que permiten acumular millas, acceder a seguros, beneficios exclusivos y plataformas que facilitan la administración financiera de los negocios”, comentó Lorena Arce, vicepresidenta de Banca Empresas y Patrimonial de BAC.
UNA EXPERIENCIA EJECUTIVA EN SILLICON VALLEY
A los beneficios vinculados con la gestión de gastos se suma una campaña que busca acercar a los clientes empresariales de BAC a uno de los principales ecosistemas globales de innovación.
Actualmente, los clientes de tarjetas empresariales pueden acumular acciones por sus compras y participar por una entrada al Silicon Valley Executive Program 2026, que se desarrollará del 12 al 15 de octubre en California.
La dinámica permite acumular una acción por cada US$2.000 y estará vigente hasta el 15 de septiembre de 2026. Las 2 personas ganadora tendrán acceso a contenidos relacionados con tendencias tecnológicas emergentes, inteligencia artificial, creación y escalamiento de startups, estrategias de capital de riesgo, innovación y desarrollo empresarial.
La experiencia incluye, además, vuelos, hospedaje, traslados, alimentación y transporte, de acuerdo con las condiciones de la promoción.
“Estamos impulsando iniciativas y promociones exclusivas que van más allá de los beneficios financieros tradicionales. Un ejemplo de ello es esta oportunidad, para que clientes empresariales participen en experiencias de alto impacto como el Silicon Valley Executive Program 2026, una plataforma de aprendizaje y networking diseñada para acercar a empresarios y líderes a las tendencias globales de innovación, transformación digital, liderazgo y desarrollo de negocios”, añadió Arce.
TECNOLOGÍA Y BENEFICIOS PARA LA GESTIÓN EMPRESARIAL
El portafolio de tarjetas empresariales de BAC combina herramientas para la administración y control de gastos con beneficios adicionales para los negocios. La posibilidad de monitorear transacciones mediante canales digitales permite a las empresas contar con mayor visibilidad sobre sus consumos, mientras que las opciones vinculadas con millas y experiencias amplían el valor asociado al uso de las tarjetas.
La estrategia responde a un contexto en el que las empresas requieren soluciones que no solo faciliten sus procesos financieros, sino que también acompañen sus necesidades de crecimiento y gestión.
Con esta propuesta, BAC busca respaldar tanto a pequeñas y medianas empresas como a organizaciones corporativas mediante herramientas enfocadas en eficiencia, crecimiento y experiencias diferenciadoras.