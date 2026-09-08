BAC impulsa la eficiencia empresarial con tarjetas que ofrecen control de gastos y experiencias exclusivas

Por E&N Brand Lab para BAC

Controlar los gastos corporativos, centralizar los recursos y aprovechar cada desembolso son desafíos recurrentes para las empresas. En respuesta a estas necesidades, BAC fortalece su propuesta de tarjetas empresariales con herramientas digitales y beneficios orientados a facilitar la gestión financiera de los negocios.

Las tarjetas empresariales de BAC están diseñadas para gestionar de manera ágil los gastos de los colaboradores, centralizar el control de los recursos e integrarse con plataformas corporativas. A través de sus canales digitales, los clientes también pueden monitorear las transacciones en tiempo real.

La propuesta incorpora además beneficios que buscan agregar valor a los gastos cotidianos de las empresas. Entre ellos destaca la posibilidad de convertir los consumos empresariales en millas para viajes de negocio, una opción que facilita una planificación más eficiente de los desplazamientos corporativos.

“En BAC estamos comprometidos con impulsar el desarrollo empresarial de la región, por eso, nuestra propuesta de valor integra soluciones adaptadas a diferentes necesidades empresariales, desde herramientas para centralizar gastos corporativos hasta programas que permiten acumular millas, acceder a seguros, beneficios exclusivos y plataformas que facilitan la administración financiera de los negocios”, comentó Lorena Arce, vicepresidenta de Banca Empresas y Patrimonial de BAC.