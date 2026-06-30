Bajo liderazgo costarricense Gisela Sánchez, el BCIE inicia una nueva etapa para impulsar el desarrollo y la competitividad de sus países miembros

Por E&N Brand Lab para BCIE

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) abrió un nuevo capítulo en su historia con la aprobación de la Novena Capitalización y un conjunto de reformas institucionales que fortalecen su gobernanza y consolidan su posición como el principal banco multilateral de desarrollo de Centroamérica.

Las decisiones fueron adoptadas recientemente durante la LXVI Reunión Ordinaria de la Asamblea de Gobernadores, bajo el liderazgo de la presidenta ejecutiva del BCIE, la costarricense Gisela Sánchez. Entre los principales acuerdos destaca el incremento del capital autorizado del Banco de US$7.000 millones a US$10.000 millones, fortaleciendo su capacidad para movilizar recursos e impulsar proyectos de alto impacto en sus países miembros.

Esta nueva etapa permitirá al BCIE ampliar el financiamiento para iniciativas de infraestructura, integración regional, sostenibilidad, innovación y transformación productiva, además de fortalecer la cooperación técnica para estructurar proyectos cada vez más complejos. Paralelamente, las reformas aprobadas a la gobernanza modernizan la estructura institucional del Banco e incorporan a Panamá y República Dominicana como accionistas serie A, reforzando su solidez financiera y su posicionamiento internacional.

Para Sánchez, estas decisiones representan mucho más que un fortalecimiento patrimonial. "Estamos sentando las bases del BCIE para las próximas décadas. Queremos un Banco más sólido, transparente, eficiente y con la capacidad de responder a los nuevos desafíos de nuestros países, movilizando más inversión y generando un impacto cada vez mayor en la vida de las personas", afirmó.

El fortalecimiento institucional llega en un momento de resultados históricos para la organización. Durante la Asamblea de Gobernadores celebrada en España, también se presentaron los resultados correspondientes a 2025 cuando el BCIE alcanzó, por segundo año consecutivo, el mejor desempeño financiero de su historia.

La combinación de solidez financiera, gobernanza fortalecida y visión estratégica busca posicionar al Banco como un actor clave para acelerar la competitividad, la integración y el desarrollo sostenible de Centroamérica y el Caribe durante las próximas décadas.