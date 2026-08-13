Grupo Financiero G&T Continental fortalece su compromiso con la sostenibilidad durante la Semana de la Sostenibilidad de CentraRSE

Por E&N Brand Lab

Grupo Financiero G&T Continental participó en la Semana de la Sostenibilidad de CentraRSE, uno de los espacios más importantes de la región para promover el diálogo, el intercambio de experiencias y la construcción de alianzas que impulsan el desarrollo sostenible desde el sector empresarial.

Como parte de su estrategia de sostenibilidad, el Grupo se sumó a este encuentro para compartir buenas prácticas, contribuir a la conversación sobre los principales desafíos y oportunidades en materia ambiental, social y de gobernanza (ASG), y reafirmar su compromiso con una banca responsable que genera valor para sus clientes, colaboradores, accionistas y comunidades.

La sostenibilidad forma parte de la visión estratégica de Grupo Financiero G&T Continental y orienta la manera en que desarrolla sus negocios, impulsa la innovación y fortalece la confianza de sus grupos de interés, promoviendo un crecimiento responsable y de largo plazo.

"Creemos que la sostenibilidad no se trata únicamente del futuro, sino de las decisiones que tomamos hoy para generar progreso, confianza y oportunidades para las próximas generaciones. Porque el verdadero crecimiento es aquel que crea valor económico, social y humano al mismo tiempo, y ese es el compromiso que guía cada paso que damos en Grupo Financiero G&T Continental", señaló Enrique Rodríguez Mahr, CEO de Grupo Financiero G&T Continental.

Durante la Semana de la Sostenibilidad de CentraRSE, representantes del Grupo participaron en distintos espacios de la agenda oficial, abordando temas relacionados con gobernanza corporativa, transformación digital, innovación financiera, inteligencia artificial, gestión del talento, liderazgo responsable e inclusión financiera, compartiendo experiencias sobre el papel del sector financiero como impulsor del desarrollo sostenible.

Como parte de la jornada, Grupo Financiero G&T Continental estuvo representado por Enrique Rodríguez Mahr, CEO; Iveth Suárez, vicepresidenta de Sostenibilidad y Talento Humano; Julio Sandoval, vicepresidente de Finanzas; Estuardo Ruano, líder de Transformación Digital; Jorge Alfredo Marroquín, Francisco Gutiérrez y José Víctor Castillo, quienes compartieron su experiencia desde distintas perspectivas estratégicas y contribuyeron a fortalecer la conversación sobre sostenibilidad y competitividad empresarial.

La participación del Grupo también permitió destacar cómo la innovación, la transformación digital y una sólida gobernanza corporativa contribuyen a fortalecer la confianza, mejorar la experiencia de clientes y colaboradores y generar soluciones financieras que respondan a las necesidades de una sociedad en constante evolución.

"Las organizaciones que ponen a las personas en el centro son las que transforman realidades. Nuestra visión de sostenibilidad busca precisamente eso: crear oportunidades que trasciendan y generen impacto positivo duradero", afirmó Iveth Suárez, vicepresidenta de Sostenibilidad y Talento Humano de Grupo Financiero G&T Continental.

En línea con esta visión, Grupo Financiero G&T Continental continúa fortaleciendo iniciativas que promueven la inclusión y la educación financiera, el bienestar de sus colaboradores, la innovación tecnológica y una gestión ética y transparente, integrando criterios ambientales, sociales y de gobernanza en su estrategia de negocio.

Con su participación en la Semana de la Sostenibilidad de CentraRSE, Grupo Financiero G&T Continental reafirma su compromiso de seguir impulsando alianzas, compartiendo conocimiento y promoviendo acciones que contribuyan al desarrollo sostenible de Guatemala y la región, convencido de que el sector financiero desempeña un papel clave en la construcción de un futuro más resiliente, inclusivo y competitivo.