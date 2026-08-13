45 años de Grupo Rolsa: Una estrategia basada en servicios integrados y gobierno corporativo

Rodolfo Edmundo Roulet Noriega fundó Grupo Rolsa en 1981. El negocio familiar, ya en manos de la segunda generación, se rige por buenas prácticas de gobernanza y atiende a clientes con servicios especializados en cinco países.

Por E&N Brand Lab para Grupo Rolsa La historia de Grupo Rolsa comenzó a escribirse hace 45 años por la visión de Rodolfo Edmundo Roulet Noriega, quien vio la oportunidad de iniciar un prometedor negocio en el incipiente rubro de servicios integrales de limpieza. La idea surgió cuando un cliente le pidió aplicar un químico que él mismo le había vendido. Dicho negocio, recuerda el empresario, nació con un colaborador, pero en un mes había alcanzado los 20 y en un año, gracias al crecimiento exponencial de la demanda, alcanzaba las 100 plazas con las que se asentó el outsourcing en Guatemala y se convirtió en Canam , la base de un grupo empresarial que ahora está presente en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, que genera 5.000 empleos, compuesto por cuatro unidades de negocio: Canam, Adesa, Higienik y Óptima. Rodolfo Roulet Freeman, CEO y parte de la segunda generación al frente de la empresa, explica que las cuatro unidades funcionan como “engranajes perfectos” de servicios integrados. “Con Canam lideramos en servicios operativos; con nuestra nueva marca Higienik elevamos el estándar de las soluciones de higiene industrial; con Adesa garantizamos una administración de propiedades de alto nivel; y con Óptima ejecutamos limpiezas profundase industriales para que el cliente solo tenga que enfocarse en su negocio principal”. El empresario explica que la evolución del grupo no significó solo sumar servicios al catálogo, sino entender cómo conectarlos. “El hecho de que un gerente regional pueda confiarnos desde la limpieza profunda y los servicios operativos, hasta la administración total de su propiedad, refleja que ya no solo ejecutamos tareas operativas, sino que optimizamos el tiempo y recursos de nuestros clientes”, dice.

UN GRUPO, DIVERSAS SOLUCIONES

La gama de servicios que ofrece Grupo Rolsa se traduce en metodologías estandarizadas para atender servicios operativos de manera integral. “Iniciamos en 1981 con una visión que en ese momento pocos comprendían: crear una empresa especializada en proporcionar soluciones integrales de limpieza no como giro secundario, sino como su razón de ser”, valora Roulet Noriega sobre un negocio fundado sobre los pilares de responsabilidad, espíritu de innovación, constancia y ética. Dorothy Alfaro, COO del Grupo, valora que la capacidad regional se ha construido paso a paso, impulsada por la confianza de nuestros clientes. “Tras la consolidación en Guatemala, la empresa inició su expansión regional en 2006 llegando a El Salvador para acompañar a un cliente que necesitaba el mismo nivel de servicio. Se sumaron Honduras y Nicaragua en 2015, y Costa Rica en 2016”, detalla. La expansión ha seguido un modelo consistente: la compañía abre cada mercado con Canam y, una vez consolidada la operación, incorpora progresivamente sus demás líneas de negocio, con un mismo estándar de servicio. Ahora, bajo el mando de la segunda generación, el grupo empresarial trabaja en la expansión a través de una adaptación táctica. Roulet Freeman destaca que están dando un salto intencional hacia la institucionalización, adoptando prácticas de gobierno corporativo de alto rigor. “Este nivel de madurez nos permite ser el aliado estratégico que las operaciones más exigentes de la región necesitan, garantizando robustez, escalabilidad y sostenibilidad”.

Más que solo ser un operador de limpieza, Grupo Rolsa se ha convertido en un integrador real de servicios con una mística de trabajo estandarizada en cinco países. “Entendemos perfectamente que ofrecer la misma calidad y previsibilidades el diferenciador que buscan las corporaciones multinacionales”, reconoce el CEO.

ESTABILIDAD, RESPALDO Y EFICIENCIA

Grupo Rolsa ha profesionalizado sus líneas de negocio. Roulet Freeman valora que el mercado se ha sofisticado y es consciente de que operan en una industria con pocas barreras de entrada, pero es consciente de que el cliente corporativo no busca solo precio, busca estabilidad, respaldo y eficiencia. “Ante un panorama con tantas opciones, las grandes empresas prefieren la estabilidad operativa. Son más exigentes, y eso nos impulsa a operar en nuestro máximo nivel de proactividad”, agrega el CEO. ¿El resultado? Alta retención de clientes quienes encuentran todo en un solo socio corporativo capaz de resolver múltiples necesidades operativas. En el corto plazo, la empresa se enfocará en profundizar su huella regional y convertirse en el motor que libera la carga operativa de sus clientes, mientras sigue afianzado su rol como generador clave de empleo formal en la región. La compañía vislumbra un crecimiento altamente rentable y sostenible, junto con la consolidación y escalabilidad regional de nuevas líneas de negocio. “El mayor aprendizaje (en la historia del Grupo) ha sido priorizar la estructura en medio de la expansión. Hemos aprendido a atrevernos a soñar en grande y a tomar decisiones con cabeza fría, pero siempre asegurando que la base operativa y el orden corporativo sostengan ese salto”, finaliza el CEO.

CONSEJOS DE CRECIMIENTO

“Para que una empresa familiar prospere, el legado debe transformarse y amoldarse a las nuevas generaciones”, subraya Rodolfo Edmundo Roulet Noriega, fundador y presidente de la Junta Directiva de Grupo Rolsa. “La incorporación de mis tres hijos aportó nuevas ideas, y con ello la solidificación administrativa necesaria para ser una corporación regional exitosa”, agregó el empresario. Sus hijos, segunda generación al frente del negocio, han consolidado una propuesta de valor regional que busca mantener las reglas claras del protocolo familiar. “Somos creyentes en la Unidad Familiar”, puntualiza Roulet Noriega.