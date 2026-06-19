Liberty Networks: Infraestructura que impulsa la nueva era digital

Por E&N Brand Lab para Liberty Networks

Con una estrategia basada en infraestructura crítica, resiliencia regional e innovación tecnológica, Liberty Networks se consolida como uno de los grandes habilitadores de la conectividad en América Latina y el Caribe, preparando a Centroamérica para competir en la economía digital global al operar una de las redes más extensas y resilientes de la región, con cerca de 60.000 kilómetros de infraestructura submarina y terrestre.

La estrategia de crecimiento de Liberty Networks para el próximo quinquenio se apoya en tres pilares clave: expansión de infraestructura estratégica, resiliencia digital e innovación orientada al ecosistema digital.

Uno de los proyectos emblemáticos dentro de esta apuesta es MANTA, el nuevo sistema submarino panregional que conectará Estados Unidos y México con Centroamérica y América Latina, proyecto que representa el primer sistema submarino internacional en el Golfo de México y contempla un corredor digital de 5.400 kilómetros diseñado para ofrecer mayor capacidad, rutas de baja latencia y resiliencia operativa.

A ello se suman iniciativas como la evolución de MAYA-1 hacia MAYA-1.2 y el desarrollo del primer cable submarino de fibra óptica de El Salvador, proyectos diseñados para fortalecer la redundancia, la continuidad operativa y la capacidad internacional de la región.