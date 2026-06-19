Liberty Networks: Infraestructura que impulsa la nueva era digital

Por E&N Brand Lab para Liberty Networks
Con una estrategia basada en infraestructura crítica, resiliencia regional e innovación tecnológica, Liberty Networks se consolida como uno de los grandes habilitadores de la conectividad en América Latina y el Caribe, preparando a Centroamérica para competir en la economía digital global al operar una de las redes más extensas y resilientes de la región, con cerca de 60.000 kilómetros de infraestructura submarina y terrestre.
La estrategia de crecimiento de Liberty Networks para el próximo quinquenio se apoya en tres pilares clave: expansión de infraestructura estratégica, resiliencia digital e innovación orientada al ecosistema digital.
Uno de los proyectos emblemáticos dentro de esta apuesta es MANTA, el nuevo sistema submarino panregional que conectará Estados Unidos y México con Centroamérica y América Latina, proyecto que representa el primer sistema submarino internacional en el Golfo de México y contempla un corredor digital de 5.400 kilómetros diseñado para ofrecer mayor capacidad, rutas de baja latencia y resiliencia operativa.
A ello se suman iniciativas como la evolución de MAYA-1 hacia MAYA-1.2 y el desarrollo del primer cable submarino de fibra óptica de El Salvador, proyectos diseñados para fortalecer la redundancia, la continuidad operativa y la capacidad internacional de la región.
SOLUCIONES DIGITALES MÁS ROBUSTAS
Más allá de la conectividad tradicional, Liberty Networks ha enfocado su evolución en convertirse en un habilitador integral del ecosistema digital. Su propuesta combina cables submarinos, redes terrestres, centros de datos, soluciones empresariales, ciberseguridad y servicios digitales avanzados dentro de una misma arquitectura tecnológica.
Liberty Networks habilita la base tecnológica sobre la cual se construyen servicios digitales de alto impacto. De esta manera, contribuye a que organizaciones, gobiernos y proveedores puedan ofrecer servicios más confiables, eficientes y de mayor calidad.
Un componente clave de este enfoque es el acompañamiento que les brinda en su transición hacia la nube. En este sentido, la alianza estratégica entre Liberty Latin America y AWS refuerza la capacidad de ofrecer soluciones digitales más ágiles, escalables y seguras en toda la región. “No solo estamos mejorando su eficiencia, estamos habilitando que estos servicios lleguen a más personas, con mayor calidad ya menor costo”, señala Danilo Fernandes, Vicepresidente y Director Comercial de B2B para Latinoamérica.
En la estrategia corporativa y en la transformación de la cartera de servicios de Liberty Networks, la innovación tecnológica ocupa un papel central, con plena consciencia que tecnologías como la Inteligencia Artificial(IA), el Internet de las Cosas (IoT), el edge computing y la nube están redefiniendo la forma en que operan las empresas.
En un entorno que opera cada vez más interconectado, el diferenciador es claro: Liberty Networks integra cables submarinos, redes terrestres, data centers y soluciones digitales en un mismo ecosistema, permitiendo que distintas industrias converjan sobre una infraestructura robusta y altamente resiliente. “Mientras otras compañías desarrollan aplicaciones o servicios finales, nosotros construimos la base digital que hace posible esa convergencia”, finaliza.
ECOSISTEMA
Liberty Networks no solo habilita conectividad, sino que integra wholesale, data centers y soluciones B2B dentro de un mismo ecosistema.
La empresa cuenta con una red de ocho centros de datos en la región, diseñados para soportar servicios de nube pública y privada, con estándares de clase mundial y certificaciones como MEF2.0, SOC 1, SOC 2,SOC 3 y niveles TIER III y TIER IV, que garantizan seguridad, disponibilidad y continuidad operativa para entornos críticos.