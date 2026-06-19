Grupo AG: Aliado para la construcción de un futuro más sostenible

Grupo AG fortalece su apuesta por el acero reciclado y soluciones alineadas con estándares internacionales, impulsando iniciativas como "Acero Vivo", que busca reconocer a aquellas empresas que optan por la implementación de prácticas sostenibles y materiales verdes para la construcción.

Por E&N Brand Lab para Grupo AG La sostenibilidad dejó de ser un valor agregado para convertirse en un criterio clave en la industria de la construcción. Las ciudades crecen aceleradamente y enfrentan retos de resiliencia, movilidad y reducción de emisiones, por lo que los materiales sostenibles empiezan a jugar un rol decisivo en el desarrollo urbano. En ese escenario, Grupo AG ha fortalecido su apuesta por el acero reciclado como parte de una estrategia integral orientada a transformar la construcción en Centroamérica. De esta manera, la compañía impulsa productos fabricados con materia prima 100 % reciclada y alineados con estándares internacionales de construcción sostenible. “En2023, presentamos la ecoetiqueta de las varillas grado 60 y grado 80 que verifica que la materia prima con la que las fabricamos es 100% reciclada”, explica su Directora de Marketing, Isabel Moya. Esto representó un hito para la compañía, ya que la verificación realizada por el Guatemala Green Building Counsil (GGBC) y el Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia (CGP+L), evidenció que el grupo multilatino aplica prácticas sostenibles para la fabricación del acero reciclado y, por consiguiente, para la construcción de proyectos que sumen materiales verdes. Como parte de esta visión, recientemente Grupo AG llevó a cabo por tercer año consecutivo la entrega de declaraciones de huella de carbono y registros de Industria Circulara empresas (clientes) que están integrando prácticas sostenibles y materiales verdes para la construcción, esto en el marco de un evento denominado “Acero Vivo” que expresa que el acero evoluciona, se activa y se convierte en futuro. Este año, se reconoció a 45 empresas, lo que representa más de 72.000 toneladas métricas certificadas de varillas de acero adquiridas en 2025. El evento contó con la participación del urbanista e investigador estadounidense Greg Lindsay, especialista en ciudades, movilidad y futuro de la construcción, quien compartió con los asistentes una visión sobre cómo diseñar ciudades más sostenibles y tecnológicas.

CONSTRUCCIONES SOSTENIBLES

De acuerdo con la Directora de Marketing de Grupo AG, en los últimos años, el enfoque en el sector constructivo está en utilizar cada vez más la tecnología para mejorar la eficiencia y la productividad. En este sentido, el directivo destaca el desempeño de la varilla Grado 80, un producto diseñado para ofrecer mayor resistencia estructural utilizando menos acero por metro cuadrado. Además, no solo está elaborado con materia prima100 % reciclada, sino que posee ductilidad y elasticidad para lograr un alto estándar de seguridad estructural, ya que su uso permite crear la base sobre la que se levantan las estructuras de las obras, como las vigas y columnas. La eficiencia también tiene un impacto directo sobre la huella ambiental del sector. La Varilla de Acero Grado 80 contribuye a reducir los impactos ambientales que se generan durante una construcción, incentivando el uso adecuado del agua, energía renovable y materiales de construcción amigables para el medio ambiente. “Por cada tonelada de acero G80 se evita la generación de 1 tonelada de CO2”, dice. Aunque algunos materiales ecológicos parecieran tener un costo alto inicialmente, el valor y aporte económico se visualiza en ahorros. Como ejemplo de esto, Moya destaca el caso de Hierro G80, el cual hace más eficientes las construcciones, generando impacto de menos acero por metro cuadrado. Esto, asegura, se traduce en un ahorro del presupuesto final de acero del 6 % aproximadamente. “G80 es un producto ideal para refuerzos, armaduras, edificios y puentes, aportando una mayor sismo-resistencia, de acuerdo ala norma ASTM A706”, señala.

TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA CONSTRUCCIÓN

El debate sobre sostenibilidad urbana también involucra cómo crecerán las ciudades en las próximas décadas. Para Greg Lindsay, en lo que respecta a la planificación urbana, el mayor reto para los planificadores es no quedarse estancados y tomar mejores decisiones. En esto, sostiene, juegan un papel clave las nuevas tecnologías, como la Inteligencia Artificial. “Tenemos que encontrar formas de vincular las tecnologías. El urbanista es solo el principio del proceso, pero al final hay que aprender de los habitantes, de los edificios; yeso es lo que falta. La IA puede ayudar, pero tenemos que encontrar mejores formas de trabajar juntos”, asevera. Según el urbanista -en el caso específico de Guatemala hay grandes oportunidades de construir infraestructuras y viviendas más resilientes a través del uso de la tecnología desarrollada durante los últimos 25 años. “Sin embargo, eso es caro, por lo que habrá que tener la voluntad y establecer esos mecanismos de financiación para los constructores”. Para Lindsay, el acero -y en particular las barras B- son un elemento fundamental en países como Guatemala, donde hay terremotos y actividad volcánica. “Son esenciales para la seguridad, pero también plantean el gran desafío de la sostenibilidad”, expone. Cabe destacar que el sector de la construcción representa el 21 % de todas las emisiones de carbono, y de ese total, el acero supone entre el 7 % y el 9 %, mientras que el hormigón (cemento) aporta otro 7 %. “El mayor emisor de gases de efecto invernadero es la forma en que construimos las ciudades. Podríamos utilizar mejores materiales de hormigón. El suelo volcánico de Guatemala tiene menor contenido de carbono. El acero reciclado es clave para ello”, concluye el experto.

CONSTRUYENDO UN FUTURO VERDE

El quinto Informe de Sostenibilidad de Grupo AG destaca el procesamiento de más de 554.000 toneladas de chatarra, liderando un modelo de economía circular, logrando que más del 57 % de sus insumos provengan de materiales reciclados. Con operaciones en cinco países de Centro y Sudamérica, la compañía anunció recientemente su incorporación a la World Steel Association, representando a la región como productor de acero líquido en la asamblea de la industria global.

IMPACTO AMBIENTAL

Grupo AG organizó el evento “Acero Vivo” donde reconoció a empresas aliadas que destacan por la construcción de proyectos de mayor impacto sostenible. Entre las empresas reconocidas este año están: Grupo Precon, Grupo Macro, Grupo Rosul, Grupo Cayalá, Sur Desarrollos, Corporación AICSA, Qualicons, Grupo STI, Estructuras Verticales, Sermasa, LC Constructora, Origo, Rodio Swissboring Guatemala, Grupo Apolo, Nabla, Grupo Muratori, Grupo Gardens, Ingenio La Unión, Olmeca/Grupo Hame, Samboro, Rosmo, Carrocerías Xela, Nexus Proyectos, Avanza Constructores, Torelo, Constructora E4, DYC, Atlas Fabri-Metal y Grupo ITM.