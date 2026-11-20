Por E&N Brand Lab para Banco Atlántida / Contenido del ecosistema Lovemarks de Estrategia & Negocios

Desde su trayectoria en Honduras hasta sus iniciativas de innovación digital, inclusión financiera y compromiso social en la región, Banco Atlántida mantiene su relevancia más allá de los servicios que ofrece, es la manera en que acompaña decisiones, proyectos y aspiraciones que forman parte de la vida de las personas.

Carlos Girón, vicepresidente corporativo de Imagen y Reputación Institucional, afirma que el vínculo emocional con la marca tiene un fundamento esencial: la confianza que se construye y se mantiene a lo largo del tiempo.

“Los clientes nos encargan sus ahorros, sus remesas, sus negocios y decisiones importantes de su vida financiera. Por algo hoy somos el banco número uno en depósitos. Para nosotros, el amor es lealtad y agradecemos caminar al lado de todos nuestros clientes centroamericanos”, apunta Girón. “Esta presencia regional asegura a nuestros más de 1,6 millones de clientes que cada depósito, cada ahorro y cada proyecto está protegido”, explica.

La confianza se construye tanto en los valores que definen a una marca como en las experiencias que ofrece. En Banco Atlántida, la integridad, innovación y excelencia se articulan en un modelo de atención que combina la presencia física, con más de 5.000 puntos de atención en los 18 departamentos de Honduras, y una oferta de banca digital multicanal. En 2017 y 2019, con el inicio de operaciones en El Salvador y Nicaragua, consolidaron su presencia en Centroamérica.