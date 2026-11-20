Por E&N Brand Lab para Banco Atlántida / Contenido del ecosistema Lovemarks de Estrategia & Negocios
Desde su trayectoria en Honduras hasta sus iniciativas de innovación digital, inclusión financiera y compromiso social en la región, Banco Atlántida mantiene su relevancia más allá de los servicios que ofrece, es la manera en que acompaña decisiones, proyectos y aspiraciones que forman parte de la vida de las personas.
Carlos Girón, vicepresidente corporativo de Imagen y Reputación Institucional, afirma que el vínculo emocional con la marca tiene un fundamento esencial: la confianza que se construye y se mantiene a lo largo del tiempo.
“Los clientes nos encargan sus ahorros, sus remesas, sus negocios y decisiones importantes de su vida financiera. Por algo hoy somos el banco número uno en depósitos. Para nosotros, el amor es lealtad y agradecemos caminar al lado de todos nuestros clientes centroamericanos”, apunta Girón. “Esta presencia regional asegura a nuestros más de 1,6 millones de clientes que cada depósito, cada ahorro y cada proyecto está protegido”, explica.
La confianza se construye tanto en los valores que definen a una marca como en las experiencias que ofrece. En Banco Atlántida, la integridad, innovación y excelencia se articulan en un modelo de atención que combina la presencia física, con más de 5.000 puntos de atención en los 18 departamentos de Honduras, y una oferta de banca digital multicanal. En 2017 y 2019, con el inicio de operaciones en El Salvador y Nicaragua, consolidaron su presencia en Centroamérica.
CONFIANZA QUE SE CONSTRUYE
Desde 1913, cuando nació en La Ceiba, Banco Atlántida ha formado parte de la historia financiera de Honduras, acompañando a generaciones de personas y al crecimiento de pequeñas, medianas y grandes empresas. Más de un siglo de trayectoria constituye el punto de partida de una relación que, con el tiempo, ha evolucionado junto con las necesidades de sus clientes. En años recientes, Banco Atlántida ha sido un importante dinamizador de la inclusión financiera a través de los Agentes Atlántida, siendo los primeros en Centroamérica en ofrecer este novedoso servicio, que en la actualidad reúne a más de 4.200 agentes.
Su proceso de innovación no se detiene. La institución lanzó la nueva App Atlántida HN, que incorpora un token digital para autorizar operaciones y ofrece acceso a más de 400 transacciones, además de permitir la apertura 100% digital de cuentas de ahorro en lempiras o dólares. A esta propuesta se suman soluciones especializadas, como Atlántida Móvil Empresarial, orientadas a responder a las necesidades de sus clientes corporativos.
El vínculo de Banco Atlántida con las comunidades también se expresa a través de iniciativas que generan oportunidades y contribuyen al bienestar colectivo. En el ámbito educativo y tecnológico, promueve cursos gratuitos de inteligencia artificial y computación en la nube en alianza con AWS. En El Salvador, participa en iniciativas de sostenibilidad mediante líneas de EcoCrédito, en alianza estratégica con Global Climate Partnership Fund.
En Honduras, su compromiso social se traduce en una inversión anual superior a los L11 millones destinada a proyectos sociales, desarrollados en colaboración con organizaciones como el Banco de Alimentos, a través del programa Nutriendo Corazones; Fundación ACOES Honduras; Fundación Mil Escuelas, vinculada a Shin Fujiyama; FUNHOCAM; Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer y Operación Sonrisa, entre otras.
PREMIOS
Empresa más Atractiva paraTrabajar 2026Tecoloco; Premio Oro País Fintech Américas 2025; Premio Platino Innovador Financiero Fintech Américas2024; Premio Liderazgo en innovación e inclusión financiera para las mujeres por el Programa Aliadas Atlántida2024, CNBS; Premio Iniciativa Social y Trayectoria Internacional 2024CECA; Empresa Socialmente Responsable 2024 FUNDAHRSE; Premio Global SME Finance Awards2023, SME Finance Forum.