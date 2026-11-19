Lizano consolida su lugar en la cultura costarricense al combinar tradición e innovación para mantener vivo el vínculo con sus consumidores, de generación en generación.

Por E&N Brand Lab para Lizano / Contenido del ecosistema Lovemarks de Estrategia & Negocios Desde 1920, Lizano ha estado presente en la mesa de los costarricenses, integrándose a sus comidas cotidianas y a las tradiciones familiares. Más de un siglo después de su creación, y a partir de su propósito de enaltecer la gastronomía costarricense, la marca busca fortalecer esa conexión emocional y mantenerla vigente para nuevas generaciones, a través de la innovación, nuevas ocasiones de consumo y experiencias que la mantienen cercana, relevante y auténtica. Para Lizano, ser una Lovemark significa haber construido una relación que trasciende el producto y forma parte de la vida diaria de las personas. “Nuestra propuesta de valor ha evolucionado para mantener vigente una marca con más de un siglo de historia en un entorno donde los consumidores, los hábitos y las conversaciones cambian constantemente”, explica Yuliana van der Laat, Gerente de Mercadeo Regional para Lizano. En este proceso de evolución, el aprendizaje más importante ha sido entender que la mejor forma de seguir conectando es evolucionar sin perder su esencia. Por eso, la marca ha apostado por innovar a partir de su sabor más icónico y desarrollar nuevos productos como Salsa Lizano Picante y Mayonesa Lizano Picante. “Buscamos explorar nuevas ocasiones de consumo y conectar con nuestro consumidor desde experiencias y contenidos relevantes”, refiere.

EVOLUCIONANDO JUNTO A SUS CONSUMIDORES

La conexión de Lizano con las personas nace de algo muy auténtico: su vínculo con la gastronomía costarricense. “Durante los últimos años hemos fortalecido esa narrativa, resaltando el valor de nuestras recetas, tradiciones y costumbres, y mostrando cómo la comida conecta a familias y generaciones”, manifiesta la gerente regional de mercadeo. Esta estrategia la ha hecho acreedora de reconocimientos como el primer lugar en la categoría de Salsas Preparadas en el estudio Top of Mind 2026 de la revista Estrategia & Negocios, lo cual confirma que, año con año, Lizano continúa ocupando un lugar muy especial en lamente y el corazón de los consumidores. Al mismo tiempo, la marca ha evolucionado la forma en que cuenta sus historias, apostándole a dar mayor protagonismo a los canales digitales para acercarse a las personas de una manera más ágil, participar en conversaciones relevantes y mantenerse vigente en nuevos espacios y formatos. De igual manera, esta visión se refleja en las experiencias que Lizano desarrolla. Por ejemplo, se aprovecharon espacios como el Festival Picnic para presentar propuestas como las “Licheladas”, mostrando a sus consumidores nuevas formas de disfrutar la salsa icónica. También han desarrollado iniciativas como Tierra de Tamales, “que no solo enaltecen uno de los platillos más emblemáticos de Costa Rica, sino que también promueven que nuevas generaciones mantengan viva la tradición de la tamaleada”. De cara al futuro, van der Laat refiere que el principal compromiso de Lizano es seguir evolucionando junto con las personas y mantenerse como una marca relevante para quienes la han hecho parte de su mesa durante años. “Seguiremos escuchando a nuestros consumidores para entender cómo evolucionan sus gustos, hábitos y necesidades, y responder con propuestas que aporten valor a su día a día”, finaliza.

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