Banco Ficohsa cierra financiamiento estructurado por US$100 millones liderado por Banco Santander

Por E&N Brand Lab para Banco Ficohsa

Banco Ficohsa anunció el cierre de un financiamiento estructurado por US$100 millones, liderado por Banco Santander en una operación que reafirma la solidez financiera de la institución y su capacidad de ejecución en el mercado hondureño.

La firma del acuerdo se realizó en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, con la participación de Javier Atala, Presidente Ejecutivo de Banco Ficohsa, e Ignacio Dolega, Managing Director de Latin America Private Debt Solutions.

La transacción contó además con la participación de bancos de Latinoamérica y el Caribe, y ha sido interpretada por el mercado como una clara señal de confianza de la banca internacional en Banco Ficohsa, su modelo de negocio y su rol dentro del sistema financiero del país.

Los recursos obtenidos estarán destinados a respaldar la expansión del crédito hacia sectores productivos estratégicos como la agroindustria, el comercio, la manufactura, la energía y la infraestructura, contribuyendo al fortalecimiento de la actividad económica, la generación de empleo y el aumento de la competitividad nacional.

Este financiamiento se enmarca en la estrategia de crecimiento sostenible de Banco Ficohsa, orientada a canalizar recursos hacia proyectos que impulsen el desarrollo productivo, promuevan la inversión y acompañen a empresas y emprendedores en su crecimiento, reafirmando su compromiso con el progreso económico y social de Honduras.

“Esta alianza reafirma la confianza de la banca internacional en la solidez financiera de Banco Ficohsa y en nuestra capacidad de ejecutar operaciones complejas en el mercado hondureño. Nos permite seguir ampliando el crédito hacia sectores clave que impulsan la inversión, el empleo y el crecimiento del país”, expresó Javier Atala, Presidente Ejecutivo de Banco Ficohsa.